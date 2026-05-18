Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam gây ấn tượng ngày khởi tranh World Cup TP.HCM

Thu Bồn
18/05/2026 20:28 GMT+7

Trong ngày khai màn World Cup billiards TP.HCM 2026, cơ thủ trẻ Nguyễn Minh Trí đã thi đấu đầy bản lĩnh để có thành tích bất bại và vượt qua vòng loại đầu tiên.

World Cup billiards TP.HCM 2026 khởi tranh ngày 18.5, tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Ở vòng loại đầu tiên, nhiều cơ thủ Việt Nam xuất trận. Trong đó, Nguyễn Minh Trí là một trong những gương mặt đáng chú ý của chủ nhà. Ở tuổi 17, Minh Trí là cơ thủ trẻ nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam đã vượt qua vòng tuyển chọn để góp mặt tại sân chơi tầm quốc tế.

Nguyễn Minh Trí nằm ở bảng J với đồng hương Nguyễn Thanh Liêm và Kim Geon-yun (Hàn Quốc). Ở trận ra quân, tay cơ 17 tuổi đã xuất sắc đánh bại đàn anh với điểm số 30-28.

Trước đó, Thanh Liêm ghi sê-ri 8 ngay trong lượt cơ nhập cuộc. Dù vậy, Minh Trí đã thi đấu bản lĩnh để bám đuổi, trước khi có sê-ri 6 điểm ở lượt cơ thứ 17, tạo bước ngoặt cho màn lội ngược dòng.

Nguyễn Minh Trí thi đấu đầy bản lĩnh để giành vé vào vòng loại thứ hai

Đến trận đấu thứ hai gặp Kim Geon-yun, tài năng trẻ Việt Nam chiếm thế thượng phong trong hiệp 1, dẫn trước 15-12. Nhưng đến hiệp 2, cơ thủ Hàn Quốc thi đấu khá bùng nổ, có liên tiếp hai sê-ri 4 điểm để chiếm ưu thế trong giai đoạn nước rút của trận đấu.

Bản lĩnh của Minh Trí một lần nữa được thể hiện ở những lượt cơ cuối cùng. Khi đang bị dẫn 23-27, tay cơ 17 tuổi đã có sê-ri 6 điểm để vươn lên dẫn ngược 29-27. Chung cuộc, hai cơ thủ hòa nhau 30-30, sau 24 lượt cơ.

Đỗ Nguyễn Trung Hậu vượt qua vòng loại đầu tiên với tư cách là cơ thủ có thành tích tốt nhất: 2 trận thắng, hiệu suất ghi điểm 1,875

Nguyễn Minh Trí với thành tích 1 thắng, 1 hòa đã giành ngôi nhất bảng J và đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Nguyễn Thanh Liêm nhì bảng với thành tích 1 thắng, 1 thua nhưng đành dừng bước.

Bên cạnh Nguyễn Minh Trí, có đến 9 cơ thủ Việt Nam cũng giành vé vào vòng loại thứ hai World Cup billiards TP.HCM 2026 gồm: Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Lê Quốc Hồ, Đoàn Minh Kiệt, Hồ Quan Thái, Tống Văn Đào, Nguyễn Hoàng Duy, Vương Minh Thiện, Mai Tân Huyên (cùng có thành tích 2 thắng), Trần Cao Trí (1 thắng, 1 hòa).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
