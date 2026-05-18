Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam gây ấn tượng ngày khởi tranh World Cup TP.HCM

World Cup billiards TP.HCM 2026 khởi tranh ngày 18.5, tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Ở vòng loại đầu tiên, nhiều cơ thủ Việt Nam xuất trận. Trong đó, Nguyễn Minh Trí là một trong những gương mặt đáng chú ý của chủ nhà. Ở tuổi 17, Minh Trí là cơ thủ trẻ nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam đã vượt qua vòng tuyển chọn để góp mặt tại sân chơi tầm quốc tế.

Nguyễn Minh Trí nằm ở bảng J với đồng hương Nguyễn Thanh Liêm và Kim Geon-yun (Hàn Quốc). Ở trận ra quân, tay cơ 17 tuổi đã xuất sắc đánh bại đàn anh với điểm số 30-28.

Trước đó, Thanh Liêm ghi sê-ri 8 ngay trong lượt cơ nhập cuộc. Dù vậy, Minh Trí đã thi đấu bản lĩnh để bám đuổi, trước khi có sê-ri 6 điểm ở lượt cơ thứ 17, tạo bước ngoặt cho màn lội ngược dòng.

Nguyễn Minh Trí thi đấu đầy bản lĩnh để giành vé vào vòng loại thứ hai ẢNH: P.L

Đến trận đấu thứ hai gặp Kim Geon-yun, tài năng trẻ Việt Nam chiếm thế thượng phong trong hiệp 1, dẫn trước 15-12. Nhưng đến hiệp 2, cơ thủ Hàn Quốc thi đấu khá bùng nổ, có liên tiếp hai sê-ri 4 điểm để chiếm ưu thế trong giai đoạn nước rút của trận đấu.

Bản lĩnh của Minh Trí một lần nữa được thể hiện ở những lượt cơ cuối cùng. Khi đang bị dẫn 23-27, tay cơ 17 tuổi đã có sê-ri 6 điểm để vươn lên dẫn ngược 29-27. Chung cuộc, hai cơ thủ hòa nhau 30-30, sau 24 lượt cơ.

Đỗ Nguyễn Trung Hậu vượt qua vòng loại đầu tiên với tư cách là cơ thủ có thành tích tốt nhất: 2 trận thắng, hiệu suất ghi điểm 1,875 ẢNH: P.L

Nguyễn Minh Trí với thành tích 1 thắng, 1 hòa đã giành ngôi nhất bảng J và đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Nguyễn Thanh Liêm nhì bảng với thành tích 1 thắng, 1 thua nhưng đành dừng bước.

Bên cạnh Nguyễn Minh Trí, có đến 9 cơ thủ Việt Nam cũng giành vé vào vòng loại thứ hai World Cup billiards TP.HCM 2026 gồm: Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Lê Quốc Hồ, Đoàn Minh Kiệt, Hồ Quan Thái, Tống Văn Đào, Nguyễn Hoàng Duy, Vương Minh Thiện, Mai Tân Huyên (cùng có thành tích 2 thắng), Trần Cao Trí (1 thắng, 1 hòa).