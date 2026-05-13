Billiards: Trần Quyết Chiến đọ sức thiên tài Caudron và ngôi sao Cho Myung-woo ở World Cup TP.HCM

Thu Bồn
13/05/2026 16:48 GMT+7

World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24.5, quy tụ những tay cơ xuất sắc nhất thế giới. Người hâm mộ đang chờ đợi những màn so tài mãn nhãn giữa các ngôi sao như Trần Quyết Chiến, Frederic Caudron hay Cho Myung-woo…

Từ ngày 18 đến 24.5, người hâm mộ billiards carom 3 băng thế giới sẽ đổ dồn sự chú ý về nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đây là chặng đấu World Cup billiards thứ hai trong năm 2026, quy tụ những tay cơ hàng đầu của làng carom 3 băng đương đại. Vì thi đấu trên sân nhà nên billiards Việt Nam đóng góp nhiều đại diện. Trong đó, những cái tên hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái là không thể thiếu.

Dựa trên bảng xếp hạng được Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) cập nhật vào tháng 12.2025, Việt Nam có 2 đại diện được ấn định sẽ xuất hiện tại vòng đấu chính (vòng 32). Trong đó, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến (hạng 6 thế giới) và Trần Thanh Lực (hạng 11 thế giới) là những niềm hy vọng lớn nhất. Bên cạnh đó, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Văn Trí cũng có tên ở vòng 32 nhờ suất đặc cách.

Trần Quyết Chiến đi tìm chức vô địch World Cup billiards thứ 5 trong sự nghiệp

Những gương mặt nổi bật cũng xuất hiện từ vòng 32 còn có đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Dick Jaspers (Hà Lan), Eddy Merckx (Bỉ), Marco Zanetti (Ý), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Sameh Sidhom (Ai Cập) và Frederic Caudron (Bỉ)…

Ngoài tốp cơ thủ hàng đầu, những tay cơ xuất sắc khác của Việt Nam cũng có khả năng tranh chấp. Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Lê Thành Tiến ra sân ở vòng loại thứ ba. Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân tranh tài ở vòng loại thứ hai.

Trần Thanh Lực cũng là tay cơ nhận được sự kỳ vọng

Trước đó, để chuẩn bị cho giải diễn ra trên sân nhà, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) cũng đã tổ chức các vòng tuyển chọn gắt gao nhằm tìm ra 16 tay cơ xuất sắc nhất tham dự từ vòng loại đầu tiên. Những cái tên Mai Tân Huyên, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Quốc Hồ, Vương Minh Thiện, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Cao Trí, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Ngọc Trị, Nguyễn Viết Thụ, Hồ Quan Thái, Tống Văn Đào, Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng, Võ Quốc Thắng hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị ngay từ những ngày thi đấu mở màn.

Billiards: Nữ cơ thủ Việt Nam giành chức vô địch châu Á lịch sử

Nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh có ngày thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng ở trận chung kết để đăng quang chức vô địch châu Á và đi vào lịch sử billiards carom Việt Nam.

