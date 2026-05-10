Billiards: Nữ cơ thủ Việt Nam giành chức vô địch châu Á lịch sử

Nữ cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch giải billiards châu lục

Ở trận chung kết nội dung billiards carom 3 băng nữ diễn ra vào chiều 10.5 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa - TP.HCM), dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Nguyễn Đức Yến Sinh có khởi đầu tốt với nhiều cú đánh chính xác. Nữ cơ thủ của Việt Nam nhanh chóng dẫn trước Lee Yu-na (Hàn Quốc) với điểm số 15-5, đưa trận đấu vào giờ giải lao.

Bước vào hiệp 2, Lee Yu-na nỗ lực bám đuổi và sê-ri 6 điểm để rút ngắn khoảng cách xuống còn 18-24. Dù vậy, Yến Sinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc 30-19, sau 35 lượt cơ và lên ngôi vô địch nội dung 3 băng nữ - giải billiards carom châu Á 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, billiards Việt Nam có một nữ cơ thủ đăng quang ở giải đấu cấp độ châu lục.

Nguyễn Đức Yến Sinh thể hiện phong độ cao và ổn định để vô địch ẢNH: P.L

Tại nội dung carom 1 băng, kết quả đã đúng như những nhận định của giới mộ điệu. Chức vô địch khó thoát khỏi tay của các cơ thủ chủ nhà Việt Nam. Theo đó, Phạm Cảnh Phúc đã đánh bại Mori Yoichirou (Nhật Bản) với điểm số cách biệt 100-42 ở chung kết, qua đó bước lên bục cao nhất.

Phạm Cảnh Phúc vô địch châu Á nội dung carom 1 băng ẢNH: P.L

Chung kết nội dung carom 3 băng U.22 diễn ra cùng ngày là màn chạm trán giữa nhà đương kim vô địch Kim Do-hyun và tài năng trẻ Việt Nam Đinh Trọng Văn. Ngay khi trận đấu khai màn, cơ thủ Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp với cú đề pa ghi 14 điểm, dẫn 21-4 sau hiệp 1.

Kim Do-hyun vô địch với thắng chung cuộc 40-28, sau 25 lượt cơ. Với Đinh Trọng Văn, vị trí á quân được xem thành công.