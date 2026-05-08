Bao Phương Vinh tung sê-ri lớn, vẫn thua cao thủ Hàn Quốc: Đoạt vị trí á quân

Nghi Thạo
08/05/2026 19:11 GMT+7

Bao Phương Vinh dù bùng nổ ở đầu hiệp 2 với sê-ri điểm lớn, nhưng không thể khuất phục được Kim Haeng-jik thi đấu quá bản lĩnh và duy trì sự ổn định đáng nể trong suốt trận chung kết.

Trận chung kết nội dung 3 băng nam giải vô địch billiards carom châu Á 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - TP.HCM chiều 8.5 là màn so tài giữa Bao Phương Vinh và Kim Haeng-jik. Cuộc chạm trán này khá thú vị, trong bối cảnh cả hai cơ thủ thi đấu không tốt ở vòng bảng nhưng đều “lách cửa hẹp” để giành vé đi tiếp. Kể từ đó, họ thi đấu với sự thăng hoa và thẳng tiến đến trận đấu cuối cùng.

Bao Phương Vinh có sê-ri 10 ở đầu hiệp 2

Xứng đáng với một trận chung kết, cả hai cơ thủ đã cống hiến cho khán giả cuộc đọ sức có chất lượng chuyên môn cao, với những đường cơ đẹp mắt và sê-ri lớn.

Trong đó, Kim Haeng-jik chứng minh rằng mình mới là người bản lĩnh hơn. Trong hiệp 1, cơ thủ Hàn Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục có những đường cơ ghi 4, 5 và 6 điểm. Trận đấu bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 27-15 nghiêng về Kim.

Bao Phương Vinh bùng nổ ở hiệp 2, nhưng chừng đó là không đủ để giúp anh có thêm một màn ngược dòng ngoạn mục

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đầu hiệp 2, ở lượt cơ 14, Bao Phương Vinh ngay lập tức “phản đòn” bằng sê-ri lớn 10 điểm, rút ngắn cách biệt còn 25-35, đồng thời lấy lại sự tự tin. Tưởng chừng như khoảnh khắc bùng nổ của Phương Vinh sẽ khiến Kim Haeng-jik chùng xuống và cục diện đảo chiều, nhưng thực tế lại không như vậy.

Cơ thủ Hàn Quốc sau khi vào bàn đã thể hiện sự lì lợm khi "đáp lễ" bằng sê-ri 8 điểm, duy trì cách biệt an toàn: 35-25.

Kim Haeng-jik cho thấy sự ổn định đáng nể trong quãng cuối trận đấu, khi ghi điểm một cách đều đặn. Bao Phương Vinh có thêm sê-ri 7 ở lượt cơ thứ 19 nhưng vẫn không thể bám đuổi đối phương.

Kim Haeng-jik quá hay, thể hiện sự lì lợm và ổn định đáng nể trong xuyên suốt trận đấu. Trước đó ở vòng 16, anh đã đánh bại cơ thủ số 1 Việt Nam là Trần Quyết Chiến với điểm số cách biệt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau 22 lượt cơ, Kim Haeng-jik giành chiến thắng chung cuộc 50-42 trước Bao Phương Vinh. Cơ thủ Hàn Quốc đăng quang chức vô địch châu Á 2026, nhận tiền thưởng 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng).

Bao Phương Vinh đoạt vị trí á quân, nhận 5 triệu won. Trần Thanh Lực cán đích ở vị trí đồng hạng ba, nhận 2 triệu won.

