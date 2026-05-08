Lịch thi đấu billiards rất hay hôm nay: Trần Quyết Chiến chạm trán đối thủ cực mạnh

Thu Bồn
08/05/2026 06:29 GMT+7

Vòng knock-out đầu tiên của giải vô địch billiards carom châu Á 2026 là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa các cơ thủ Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, Trần Quyết Chiến đụng độ với đối thủ đáng gờm đến từ xứ sở kim chi.

Tại vòng bảng, Trần Quyết Chiến có thành tích toàn thắng cả ba trận để giành vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu. Anh là cơ thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng dành cho 16 cơ thủ mạnh nhất giải. Đối thủ của tay cơ số 1 Việt Nam tại vòng đấu knock-out đầu tiên là Kim Haeng-jik (Hàn Quốc). Màn so tài này diễn ra vào lúc 9 giờ tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa - TP.HCM).

Kim Haeng-jik là cơ thủ đáng gờm đến từ Hàn Quốc - quốc gia có nền billiards carom 3 băng phát triển hàng đầu thế giới. Kim cũng từng được xem là thần đồng của billiards xứ sở kim chi, từng 3 lần vô địch World Cup carom 3 băng từ khi còn khá trẻ.

Trần Quyết Chiến vượt qua vòng bảng giải châu Á với thành tích 3 trận toàn thắng

Vòng 16 của nội dung carom 3 băng giải vô địch billiards châu Á năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh nội bộ giữa cơ thủ Việt Nam và Hàn Quốc. Mỗi nước có 8 đại diện.

Lần lượt: Cho Myung-woo gặp Bao Phương Vinh, Nguyễn Văn Tài gặp Son Jun-huyk, Trần Thanh Lực gặp Võ Hảo Tri, Nguyễn Hoàn Tất gặp Kang Ja-in, Heo Jung-han gặp Choi Wan-young, Lee Beom-yeol gặp Jeong Yeok-geun, Nguyễn Đình Quốc gặp Lê Thành Tiến.

Các trận đấu vòng 16 đều diễn ra lúc 9 giờ, được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live.

Kim Haeng-jik từng 3 lần vô địch World Cup billiards

Trong đó, đáng chú ý là màn đọ sức của hai nhà cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh và Cho Myung-woo. Cơ thủ của Việt Nam từng lên ngôi cao nhất của carom 3 băng thế giới vào năm 2023. Phía bên kia, thần đồng Hàn Quốc đăng quang năm 2025 và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng billiards.

Sau vòng 16, các cơ thủ sẽ tiếp tục thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch nội dung carom 3 băng châu Á trong hôm nay (8.5).

Nhánh đấu của nội dung carom 3 băng giải vô địch châu Á 2026



