Billiards: Trần Quyết Chiến tìm lại chức vô địch châu Á trên sân nhà

Thu Bồn
02/05/2026 12:45 GMT+7

Giải billiards carom vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu màn tái ngộ đầy kịch tính giữa Trần Quyết Chiến và Cho Myung-woo trong cuộc đua giành ngôi vị cao nhất của lục địa.

Trần Quyết Chiến từng vô địch năm 2019

Từ ngày 7 đến 10.5, người hâm mộ billiards Việt Nam sẽ hướng về nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - TP.HCM để chứng kiến những cuộc tranh tài đỉnh cao tại giải vô địch châu Á 2026. Đây là sân chơi lớn nhất khu vực, quy tụ các cơ thủ xuất sắc nhất đến từ ba cường quốc billiards carom là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản để tranh tài ở 4 nội dung gồm carom 1 băng nam, carom 3 băng U.22, carom 3 băng nữ và đặc biệt là carom 3 băng nam. Giải đấu này cũng gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đối với cá nhân cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến tại sân chơi châu Á.

Ngược dòng thời gian về năm 2019, Trần Quyết Chiến từng làm nức lòng khán giả nhà khi đăng quang ngôi vô địch châu Á tại nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Ở giải đấu năm đó, cơ thủ gốc Hà Tĩnh đã có màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh để đánh bại thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo trong một trận chung kết nghẹt thở. Lần này, khi giải đấu một lần nữa trở lại sân nhà, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng vào Quyết Chiến và các cơ thủ Việt Nam nói chung.

Trần Quyết Chiến nhận được sự kỳ vọng khi sân chơi châu lục trở lại TP.HCM

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Trần Quyết Chiến và các cơ thủ Việt Nam có lẽ vẫn là cái tên Cho Myung-woo. Sau 7 năm kể từ thất bại tại Nguyễn Du, người đàn em đến từ xứ sở kim chi đã không còn là một tài năng trẻ mà đã vươn mình trở thành cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới. Với phong độ cực cao trong thời gian gần đây, Cho Myung-woo đang là nhà đương kim vô địch và là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay.

Bên cạnh Cho Myung-woo, billiards carom 3 băng Hàn Quốc còn có những cái tên đáng gờm như Heo Jung-han và Kim Haeng-jik. Cả Heo Jung-han và Kim Haeng-jik đều đang sở hữu nhiều hơn 1 chức vô địch World Cup billiards. Phía Việt Nam, các cơ thủ như Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Văn Tài... hứa hẹn sẽ cạnh tranh cho vị trí cao.

Trần Quyết Chiến từng đánh bại Cho Myung-woo (bìa trái) ở trận chung kết châu Á năm 2019

Nội dung carom 3 băng nam năm nay quy tụ 32 cơ thủ, được chia đều vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai người xuất sắc nhất mỗi bảng tiến vào vòng 16 đội. Trong khi vòng bảng diễn ra đến 40 điểm có đồng lượt cơ, thì từ vòng knock-out, độ kịch tính sẽ được đẩy lên cao trào khi các trận đấu kéo dài đến 50 điểm và không còn quyền đồng lượt cơ.

Nội dung carom 3 băng nam có tổng giá trị giải thưởng 23 triệu won, tương đương khoảng 411 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nhận 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Cơ thủ á quân nhận 5 triệu won, đồng hạng ba nhận 2 triệu won/người. Những cơ thủ góp mặt ở tứ kết nhận 1 triệu won/người.

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến, thần đồng Hàn Quốc tranh chức vô địch châu Á tại TP.HCM

Billiards: Trần Quyết Chiến, thần đồng Hàn Quốc tranh chức vô địch châu Á tại TP.HCM

Các cơ thủ hàng đầu thế giới như Trần Quyết Chiến, Cho Myung-woo... sẽ tranh tài tại giải billiards carom vô địch châu Á 2026, được tổ chức ở TP.HCM vào đầu tháng 5.

Billiards: Thiên tài Caudron vẫn 'khát' danh hiệu World Cup, sắp đến Việt Nam trổ tài

Trần Quyết Chiến chinh phục World Cup billiards TP.HCM 2026: Hạt giống số 1

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến cho myung-woo carom 3 băng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
