Billiards: Thiên tài Caudron vẫn 'khát' danh hiệu World Cup, sắp đến Việt Nam trổ tài

Chưa thể đăng quang World Cup billiards sau 2 năm tái xuất

Frederic Caudron đang trải qua một hành trình đầy thú vị nhưng cũng không ít thăng trầm kể từ khi quyết định rời PBA để trở lại "mái nhà xưa" UMB vào tháng 5.2024. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, từ một cơ thủ nằm ngoài tốp 3.000, ông đã thực hiện cú bứt phá ngoạn mục để lọt vào tốp những tay cơ xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng.

Có một điều thú vị rằng, Caudron đã đăng quang tại giải đấu danh giá nhất – World Championship 2025 sau khi đánh bại Eddy Merckx trong một trận chung kết nghẹt thở, dù vậy ông lại chưa thể chạm tay đến chức vô địch World Cup billiards khi tham dự nhiều chặng đấu. Tại giải đấu vừa kết thúc ở Bogota (Colombia), thiên tài người Bỉ đã phải dừng bước ở vòng 16 đội.

Caudron đã vô địch thế giới năm 2025, nhưng chưa thể đăng quang tại World Cup kể từ sau khi tái xuất UMB ẢNH: UMB

Thành tích tốt nhất của tay cơ sinh năm 1968 tại đấu trường World Cup billiards trong thời gian qua là vị trí á quân tại World Cup Veghel (Hà Lan) vào cuối năm 2024. Đáng chú ý, người đã chặn đứng Caudron ở trận chung kết năm đó chính là cơ thủ số 1 Việt Nam – Trần Quyết Chiến.

10 năm trước từng vô địch tại TP.HCM

Cơ hội để Frederic Caudron giải cơn khát danh hiệu World Cup billiards là sở hữu chức vô địch thứ 22 trong sự nghiệp (và là lần đầu tiên kể từ sau khi tái xuất UMB) một lần nữa sắp đến. Điểm dừng chân tiếp theo của tay cơ người Bỉ chính là World Cup billiards TP.HCM, diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du từ ngày 18.5 tới.

Với vị trí thứ 8 thế giới (trên bảng xếp hạng UMB cập nhật cuối năm 2025), Caudron tiếp tục nằm trong nhóm hạt giống số 1. Điều này đồng nghĩa với việc ông không phải thi đấu các vòng loại khốc liệt mà được đặc cách xuất hiện tại vòng chung kết (32 cơ thủ). Đây là lợi thế cực lớn về mặt thể lực và tâm lý để lão tướng người Bỉ tập trung tối đa cho những trận đánh quyết định.

Sự góp mặt của Caudron tại TP.HCM luôn là tâm điểm của sự chú ý. Tại Việt Nam, ông sở hữu một lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ phong cách thi đấu mãn nhãn, tốc độ và đầy biến hóa. Người hâm mộ billiards Việt Nam chắc chắn đang chờ đợi những màn so tài đỉnh cao giữa ông và các tay cơ chủ nhà như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh…

Trong quá khứ, trước khi rời UMB, Caudron đã từng nâng cúp vô địch tại TP.HCM. Tại chặng đấu World Cup billiards vào năm 2016, cơ thủ người Bỉ đã đăng quang sau khi đánh bại Dick Jaspers (Hà Lan) ở trận chung kết.