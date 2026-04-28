Billiards: Trần Quyết Chiến, thần đồng Hàn Quốc tranh chức vô địch châu Á tại TP.HCM

4 nội dung tranh tài tại giải billiards carom vô địch châu Á

Từ ngày 7 - 10.5, giải billiards carom vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Tại giải đấu này, các cơ thủ sẽ tranh tài ở 4 nội dung: carom 1 băng nam, carom 3 băng U.22, carom 3 băng nữ và carom 3 băng nam.

Trong đó, sự chú ý chắc chắn đổ dồn vào nội dung carom 3 băng nam, với sự góp mặt của các tay cơ đẳng cấp thế giới như Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực... Thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo hiện là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Cơ thủ của xứ sở kim chi lúc này cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng billiards thế giới.

Trần Quyết Chiến từng giành chức vô địch châu Á vào năm 2019 ẢNH: t.b

Các cơ thủ còn lại đại diện cho billiards Việt Nam tranh tài tại sân chơi châu lục là Nguyễn Trần Thanh Tự, Đoàn Minh Kiệt, Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Văn Tài, Võ Hảo Tri, Lê Thành Tiến.

Những cái tên đáng chú ý khác có Heo Jung-han, Kim Haeng-jik, Choi Wan-young, Lee Beom-yeol (Hàn Quốc), Ryuji Umeda, Takao Miyashita (Nhật Bản).

Cho Myung-woo đang sở hữu phong độ cao. Thần đồng Hàn Quốc vừa giành chức vô địch World Cup billiards tại Bogota - Colombia ẢNH: UMB

Nội dung carom 3 băng thi đấu trong ngày 9 và 10.5, quy tụ 32 cơ thủ tranh tài, đến từ 3 quốc gia: Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản. 32 VĐV được chia đều vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Tại vòng bảng, các trận đấu diễn ra đến 40 điểm, đồng lượt cơ.

Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng 16, đấu loại trực tiếp. Từ vòng 16 trở về sau, các trận đấu diễn ra đến 50 điểm, không đồng lượt cơ.

Tổng giải thưởng nội dung carom 3 băng nam là 23 triệu won (tương đương 411 triệu đồng). Trong đó, nhà vô địch nhận 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Cơ thủ á quân nhận 5 triệu won, đồng hạng ba nhận 2 triệu won/người. Những cơ thủ góp mặt ở tứ kết nhận 1 triệu won/người.