Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

'Hot girl' billiards tranh tài ở Đại hội TDTT TP.HCM: Chạy đà cho World Cup

Nghi Thạo
Nghi Thạo
21/04/2026 17:44 GMT+7

Môn billiards & snooker tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM lần I - năm 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 21.4 tại CLB Nguyễn Du.

200 cơ thủ, tranh tài tại 10 nội dung môn billiards & snooker

Môn billiards & snooker tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026 quy tụ khoảng 200 VĐV tham gia tranh tài 10 nội dung thi đấu gồm: carom 1 băng, carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, 9 bi đơn, 9 bi đôi, 9 bi nữ, 10 bi, snooker, english đôi và english đơn.

Ngày 21.4, môn billiards & snooker đã chính thức khởi tranh tại CLB Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM). Nội dung thi đấu đầu tiên là carom 1 băng. Cụ thể, nội dung này tranh tài từ ngày 21 đến 23.4.

'Hot girl' billiards tranh tài ở Đại hội TDTT TP.HCM: Chạy đà cho World Cup- Ảnh 1.

Môn billiards & snooker tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026 chính thức khởi tranh vào ngày 21.4 tại CLB Nguyễn Du

ẢNH: P.L

Hai nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất có lẽ là carom 3 băng nam và nữ. Trong đó, nội dung carom 3 băng nam có những cái tên quen thuộc như Mai Tân Huyên, Trần Văn Ngân, Trần Chí Thanh, Trương Quang Hào... Nội dung carom 3 băng nam diễn ra từ 22 đến 25.4.

Nội dung carom 3 băng nữ có sự góp mặt của những tay cơ hàng đầu của billiards Việt Nam như Lê Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Liên, Lương Thị Thơm, Nguyễn Đức Yến Sinh. Nội dung carom 3 băng nữ tranh tài từ sáng đến chiều ngày 23.4.

'Hot girl' billiards tranh tài ở Đại hội TDTT TP.HCM: Chạy đà cho World Cup- Ảnh 2.

Cơ thủ Nguyễn Thị Liên từng giành HCĐ giải vô địch thế giới carom 3 băng nữ 2025

ẢNH: FBNV

Đáng chú ý, tay cơ nam Mai Tân Huyên hay 3 "bóng hồng" là Lê Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Liên và Lương Thị Thơm đều là những VĐV sẽ thi đấu tại World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM 2026 diễn ra vào cuối tháng 5 tới đây. Nên có thể nói, các trận đấu tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026 là dịp để những tay cơ kể trên được cọ xát, duy trì cảm giác thi đấu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho World Cup billiards TP.HCM.

Nội dung 9 bi đơn diễn ra từ ngày 21 đến 22.4. Nội dung 9 bi đôi từ ngày 23 đến 24.4. Nội dung 9 bi nữ từ ngày 22 đến 23.4. Nội dung 10 bi diễn ra trong ngày 24.4. Nội dung snooker từ ngày 24 đến 25.4. Nội dung english đôi từ ngày 22 đến 23.4. Nội dung english đơn từ ngày 21 đến 23.4.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận