Billiards: Trần Quyết Chiến ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ thần đồng Hàn Quốc ở vòng knock-out

Tại giải vô địch billiards carom châu Á 2026 đang diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương – TP.HCM, Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với các đối thủ Choi Wan-young, Lim Yung-deok (Hàn Quốc) và Takahashi Tomokata (Nhật Bản). Cơ thủ số 1 Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận đấu.

Trần Quyết Chiến ngược dòng ở hiệp 2

Ở trận ra quân, Quyết Chiến thắng cách biệt Tomokata 40-22. Cơ thủ gốc Hà Tĩnh đánh bại Choi Wan-young với điểm số 40-36, rồi hạ màn vòng bảng với thắng lợi dễ dàng 40-20 trước Lim Yung-deok.

Trong đó, màn so tài ấn tượng nhất của Trần Quyết Chiến ở vòng bảng là khi chạm trán cơ thủ kỳ cựu đến từ xứ sở kim chi Choi Wan-young. Ở trận đấu này, cơ thủ từng 4 lần vô địch World Cup billiards đã có màn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trước đại diện của Hàn Quốc.

Trần Quyết Chiến vào vòng knock-out giải châu Á với thành tích toàn thắng ẢNH: P.L

Cơ thủ Việt Nam nhập cuộc khá chậm khi 4 lượt cơ trôi qua vẫn chưa có điểm và bị Choi Wang-young dẫn trước 10-0. Hiệp 1 chứng kiến Quyết Chiến thi đấu với cảm giác không phải tốt nhất, đồng thời thiếu may mắn trong nhiều tình huống. Tay cơ Hàn Quốc đưa trận đấu vào giờ nghỉ, dẫn 20-14 sau 14 lượt cơ.

Như phong cách thường thấy của Trần Quyết Chiến, anh đã thể hiện bản lĩnh trong hiệp 2 để ngược dòng.

Sau 19 lượt cơ, Choi Wang-young một lần nữa tái lập cách biệt 10 điểm với Quyết Chiến, dẫn 30-20. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn quyết định của trận đấu, tay cơ Hàn Quốc lại thi đấu khá bế tắc. Bước ngoặt đến từ sê-ri 5 của Quyết Chiến ở lượt cơ thứ 25, thu hẹp cách biệt còn 32-35. Ngay sau đó, tay cơ Việt Nam có sê-ri 4 để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước, 36-35.

Trần Quyết Chiến tiếp tục có sê-ri 4 ở lượt thứ 27 để dứt điểm trận đấu, thắng chung cuộc 40-36 trước Choi Wan-young. Quyết Chiến là đại diện Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng 16 (đấu loại trực tiếp) giải vô địch billiards carom châu Á 2026.

Cho Muyng-woo cũng toàn thắng 3 trận

Tại bảng A, cơ thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng billiards carom 3 băng thế giới Cho Myung-woo cũng xuất sắc đi tiếp với thành tích 3 trận toàn thắng. Thần đồng Hàn Quốc lần lượt thắng Kang Ja-in (40-17), Yoneyama Satora (40-31), Takao Miyashita (40-14).

Nguyễn Hoàn Tất và Lê Thành Tiến giành 2 vị trí đầu tiên ở bảng B để góp mặt ở vòng 16. Nguyễn Đình Quốc và Bao Phương Vinh giành 2 vị trí đầu tiên của bảng D và đi tiếp. Trong đó, Bao Phương Vinh có thành tích 1 thắng, 2 thua nhưng đã "lách cửa hẹp" nhờ có chỉ số phụ (hiệu suất ghi điểm trung bình) tốt hơn.