Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng không tưởng thắng số 1 thế giới, Trần Quyết Chiến dừng bước

08/05/2026 11:50 GMT+7

Bao Phương Vinh đã thi đấu cực kỳ bùng nổ trong hiệp 2 với những sê-ri điểm lớn liên tiếp để ngược dòng đánh bại đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo.

Vòng 16 cơ thủ của nội dung 3 băng nam giải vô địch billiards carom châu Á 2026 diễn sáng nay (8.5) tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương – TP.HCM. Vòng đấu này chứng kiến cuộc cạnh tranh nội bộ giữa các cơ thủ Việt Nam và Hàn Quốc, khi mỗi quốc gia có 8 đại diện.

Bao Phương Vinh thăng hoa cuối trận

Trong đó, đáng chú ý là màn so tài giữa 2 nhà vô địch thế giới carom 3 băng: Bao Phương Vinh và Cho Myung-woo. Trước ngôi sao người Hàn Quốc đang thống trị trên đỉnh bảng xếp hạng billiards thế giới, cơ thủ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và cái duyên của anh tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Bao Phương Vinh bùng nổ với 2 sê-ri lớn để ngược dòng đánh bại Cho Myung-woo

Cho Myung-woo như thường lệ nhập cuộc rất tốt, tấn công và làm chủ thế trận ngay từ những lượt cơ đầu tiên. Khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, thần đồng Hàn Quốc đã tạo ra cách biệt khá lớn, gần 20 điểm trước Bao Phương Vinh.

Hiệp 2 chứng kiến Bao Phương Vinh vùng lên mạnh mẽ khi rơi vào thế khó. Khi đối thủ không còn giữ được sự hưng phấn, tay cơ gốc Bình Dương đã "phản đòn" bằng những sê-ri điểm lớn liên tiếp. Trong giai đoạn nước rút của trận đấu, Phương Vinh tận dụng cơ hội để ghi sê-ri 9 và 10 điểm.

Niềm vui của Bao Phương Vinh khi thắng kịch tính đương kim số 1 thế giới

Hai đường cơ này giúp đại diện Việt Nam đảo chiều thế trận và vươn lên dẫn ngược Cho Myung-woo trong những điểm số cuối cùng. Chung cuộc, Bao Phương Vinh giành chiến thắng sát sao 50-47 trước cơ thủ Hàn Quốc để giành vé góp mặt ở vòng tứ kết giải vô địch billiards carom châu Á 2026. Cho Myung-woo chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Trần Quyết Chiến bị loại ở vòng 16

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Trần Quyết Chiến gặp bế tắc trước Kim Haeng-jik (Hàn Quốc). Cơ thủ số 1 Việt Nam nhận thất bại 28-50 trước VĐV đến từ xứ sở kim chi. Như vậy, hai gương mặt được đánh giá cao nhất giải là Cho Myung-woo và Trần Quyết Chiến đều sớm dừng bước ở giải đấu châu lục.

Trần Quyết Chiến không thể tiến sâu ở giải châu Á

Tại tứ kết, Bao Phương Vinh chạm trán với Son Jun-hyuk (Hàn Quốc). Ở trận đấu trước đó thuộc vòng 16, Son Jun-hyuk đã đánh bại Nguyễn Văn Tài với điểm số sát nút 50-49.

Trong hôm nay (8.5), nội dung 3 băng nam của giải vô địch billiards carom châu Á 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các trận tứ kết, bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch.

Vòng knock-out đầu tiên của giải vô địch billiards carom châu Á 2026 là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa các cơ thủ Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, Trần Quyết Chiến đụng độ với đối thủ đáng gờm đến từ xứ sở kim chi.

