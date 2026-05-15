Billiards: Trần Quyết Chiến, Cho Myung-woo và thiên tài Caudron là hạt giống số 1

15/05/2026 17:15 GMT+7

Chặng World Cup billiards carom 3 băng thứ hai trong năm 2026 tổ chức tại TP.HCM (Việt Nam). Tại đấu trường này, Trần Quyết Chiến cùng các siêu sao thế giới như Cho Myung-woo và Frederic Caudron cùng nằm trong nhóm hạt giống số 1.

World Cup billiards TP.HCM 2026 dựa vào bảng xếp hạng (BXH) của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) cập nhật vào tháng 12.2025. Theo BXH vào cuối năm ngoái, Trần Quyết Chiến khi đó vẫn đứng ở vị trí thứ 6. Với việc nằm trong tốp 8 cơ thủ đứng đầu, cơ thủ gốc Hà Tĩnh thuộc nhóm hạt giống số 1 khi xác định các bảng đấu tại vòng 32 cơ thủ.

Với hạng 6, Trần Quyết Chiến là cơ thủ được đánh giá cao nhất ở bảng F. Những siêu sao billiards thế giới còn lại cũng nằm trong tốp 8 thế giới và thuộc nhóm hạt giống số 1 gồm: Cho Myung-woo (bảng A), Dick Jaspers (bảng B), Eddy Merck (bảng C), Marco Zanetti (bảng D), Tasdemir Tayfun (bảng E), Sameh Sidhom (bảng G), Frederic Caudron (bảng H).

Trần Quyết Chiến nằm cùng bảng với cơ thủ đồng hương Trần Thanh Lực ở vòng 32 World Cup billiards TP.HCM 2026

Các cơ thủ thuộc nhóm hạt giống số 2 của chặng World Cup billiards TP.HCM gồm: Martin Horn (bảng H), Berkay Karakurt (bảng G), Trần Thanh Lực (bảng F), Kim Haeng-jik (bảng E), Jeremy Bury (bảng D), Peter Ceuleman (bảng C).

Đáng chú ý, hai cơ thủ được kỳ vọng lớn nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực nằm cùng bảng. Hai cơ thủ còn lại của bảng F sẽ lộ diện sau khi các vòng loại kết thúc.

Ngoài Quyết Chiến và Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Văn Trí là hai cơ thủ khác của Việt Nam cũng được ấn định xuất hiện tại vòng 32 World Cup billiards TP.HCM 2026 nhờ suất đặc cách cho đơn vị chủ nhà.

Cho Myung-woo là đương kim số 1 thế giới

Ngoài ra, những tay cơ tài năng của Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ tại World Cup billiards TP.HCM còn có Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Lê Thành Tiến ra sân ở vòng loại thứ ba. Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân tranh tài từ vòng loại thứ hai.

World Cup billiards TP.HCM 2026 được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), từ ngày 18 đến 24.5. Theo đó, vòng 32 cơ thủ sẽ tranh tài vào ngày 22.5.

