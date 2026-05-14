Xác định đối thủ đầu tiên của Trần Quyết Chiến tại World Cup billiards TP.HCM

Thu Bồn
14/05/2026 13:37 GMT+7

Trần Quyết Chiến được ấn định sẽ xuất hiện ở vòng đấu chính của World Cup billiards TP.HCM 2026. Đối thủ đầu tiên của tay cơ số 1 Việt Nam tại bảng F là cái tên đầy duyên nợ.

World Cup billiards TP.HCM 2026 được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), từ ngày 18 đến 24.5. Tính đến lúc này, 8 bảng đấu tại vòng đấu chính (32 cơ thủ) đã lộ diện, với sự xuất hiện của 4 cơ thủ Việt Nam là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Văn Trí.

Trần Quyết Chiến gặp tay cơ đồng hương

Trong đó, Quyết Chiến cùng Thanh Lực là những tay cơ được ấn định xuất hiện ở vòng 32 nhờ nằm trong tốp 14 trên bảng xếp hạng Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB - phiên bản cập nhật vào tháng 12.2025). Thanh Tự và Văn Trí cũng có tên ở vòng 32 nhờ suất đặc cách dành cho đơn vị chủ nhà.

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng F và một lần nữa chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ, đó là người đàn em Trần Thanh Lực. Trong những giải đấu gần đây, hai nhà vô địch World Cup billiards của carom 3 băng Việt Nam liên tục gặp nhau.

Trần Quyết Chiến hiện nắm giữ 4 chức vô địch World Cup billiards

ẢNH: P.L

Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng C với hai cơ thủ người Bỉ là Eddy Merckx và Peter Ceulemans. Trong khi đó, Nguyễn Văn Trí rơi vào bảng B, nơi có sự xuất hiện của cựu số 1 thế giới Dick Jaspers (người Hà Lan).

Hiện tại, các bảng đấu ở vòng 32 chỉ có từ 2 đến 3 cơ thủ. Các cái tên còn lại sẽ được xác định sau khi các vòng loại kết thúc, để làm sao mỗi bảng có đủ 4 VĐV. Bảng A hiện có Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và Mohamed Abdin (Ai Cập). Bảng D có Marco Zanetti (Ý) và Jeremy Bury (Pháp).

Bảng E có Tasdemir Tayfun và Kim Haeng-jik (Hàn Quốc). Bảng G có Sameh Sidhom (Ai Cập) và Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Bảng H có Frederic Caudron (Bỉ) và Martin Horn (Đức).

Trần Thanh Lực từng 1 lần vô địch World Cup billiards tại Bogota vào năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cơ thủ Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ tại World Cup billiards TP.HCM còn có Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Lê Thành Tiến ra sân ở vòng loại thứ ba. Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân tranh tài từ vòng loại thứ hai.

Trước đó, để chuẩn bị cho giải diễn ra trên sân nhà, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) cũng đã tổ chức các vòng tuyển chọn gắt gao nhằm tìm ra 16 tay cơ xuất sắc nhất ra sân từ vòng loại đầu tiên: Mai Tân Huyên, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Quốc Hồ, Vương Minh Thiện, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Cao Trí, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Ngọc Trị, Nguyễn Viết Thụ, Hồ Quan Thái, Tống Văn Đào, Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng, Võ Quốc Thắng.

