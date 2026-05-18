‘Nàng thơ’ pickleball gốc Việt Alix Trương ra mắt vợt mới sau chức vô địch PPA Tour

Đồng Nguyên Khang
18/05/2026 21:03 GMT+7

Sau khi lên ngôi ở PPA Tour Asia - Kuala Lumpur Open 2026, Alix Trương cũng chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của dòng vợt Dominus của nhà Kamito.

Chiều 18.5, sự kiện ra mắt dòng vợt mới và đại sứ thương hiệu Alix Trương đã được diễn ra tại Brio Social Club (IPC Shopping Centre, Malaysia), quy tụ đông đảo cộng đồng pickleball, các VĐV, KOLs trong khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là bước đi tiếp theo của Kamito trong quá trình mở rộng sự hiện diện ở thị trường quốc tế, trong bối cảnh pickleball đang phát triển mạnh tại châu Á.

Alix Trương (trái) rạng rỡ bên "vũ khí" được thiết kế riêng cho mình

Tâm điểm của chương trình là sự xuất hiện của Alix Trương, gương mặt được nhiều người hâm mộ gọi là "nàng thơ" của làng pickleball Việt Nam nhờ phong cách thi đấu hiện đại cùng hình ảnh trẻ trung, năng động. Tay vợt này vừa gây ấn tượng tại giải PPA Tour Asia - Kuala Lumpur Open khi giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ (cùng thần đồng Tama Shimabukuro và ngôi á quân đôi nữ (cùng Chao Yi Wang). Trước đó, Alix Trương cũng liên tục tạo dấu ấn ở nhiều chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour, từng cùng người em trai ruột Jonathan Trương vô địch lên ngôi ở PPA Tour Asia - Vietnam Cup, diễn ra ở Đà Nẵng hồi tháng 10.2025. Qua danh hiệu này, nữ VĐV Việt kiều bắt đầu nổi tiếng hơn ở quê nhà.

Trong khi đó, dòng vợt Dominus được định hướng dành cho những người chơi theo đuổi lối đánh kiểm soát và linh hoạt. Dòng sản phẩm này sẽ đồng hành cùng Alix Trương ở các giải đấu quốc tế trong thời gian tới, đồng thời được phát triển thêm hai phiên bản signature mang dấu ấn cá nhân của nữ VĐV sinh năm 2005.

