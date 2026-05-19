Thái Nguyên có dự án 'khủng' 2.200 tỉ đồng làm chè hữu cơ, sân golf Quân Chu

Ngày 19.5, tỉnh Thái Nguyên cùng Công ty cổ phần Chè Quân Chu và Công ty cổ phần đầu tư Le Mont tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án Khu nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao và vùng nguyên liệu chè hữu cơ và Khu tổ hợp văn hóa, thể dục thể thao sân golf Quân Chu. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường (thứ 5 từ phải qua) chúc mừng tổ hợp dự án góp phần đưa cây chè trở thành cây trồng tỉ đô vào năm 2025 ẢNH: P.H

Đây là dự án nằm trong số những công trình trọng điểm được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn đồng loạt triển khai nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), khẳng định quyết tâm của địa phương trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số nông nghiệp và hình thành các mô hình kinh tế sinh thái bền vững.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chè Quân Chu, cho biết trong dự án này, cây chè truyền thống sẽ được nâng tầm bằng công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn xanh và thương hiệu toàn cầu.

Tổ hợp dự án không chỉ là hoạt động đầu tư mang ý nghĩa kinh tế, mà còn hướng tới kiến tạo một mô hình phát triển mới cho Quân Chu và vùng trà Thái Nguyên - nơi nông nghiệp xanh, công nghệ cao, du lịch sinh thái và văn hóa bản địa cùng cộng hưởng để tạo nên giá trị bền vững.

Cụ thể, dự án quy hoạch vùng nguyên liệu hữu cơ tập trung khoảng 300 ha, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số toàn diện từ vùng trồng, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc đến xây dựng thương hiệu quốc tế.

Dự án được định hướng trở thành mô hình kiểu mẫu của ngành trà Việt Nam khi tích hợp tiêu chuẩn ESG, công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống "hộ chiếu sản phẩm" nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà truyền thống, phát triển du lịch trải nghiệm, góp phần đưa cây chè trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa - du lịch bền vững của Thái Nguyên.

Phối cảnh dự án tổ hợp dự án nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao và vùng nguyên liệu chè hữu cơ Quân Chu ẢNH: LE MONT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Công, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên, khẳng định cây chè được Thái Nguyên xác định là cây trồng chủ lực, đến năm 2030 trở thành "cây trồng tỉ đô", tương đương khoảng 25.000 tỉ đồng. Dự án này sẽ góp phần nâng cao giá trị cây chè và thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nông nghiệp hữu cơ, du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ông Đỗ Đức Công nhấn mạnh, Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.