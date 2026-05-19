Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Nguyễn Văn Tài tung sê-ri lớn, ra quân thắng lợi tại World Cup TP.HCM

Thu Bồn
Thu Bồn
19/05/2026 12:49 GMT+7

Cơ thủ Nguyễn Văn Tài có màn ra quân thuận lợi, khi tung sê-ri lớn và giành chiến thắng thuyết phục ở trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup billiards TP.HCM 2026.

Ngày 19.5 diễn ra vòng loại thứ hai World Cup billiards TP.HCM 2026, với sự góp mặt của 12 cơ thủ Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Văn Tài - một trong những cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất sẽ có ngày thi đấu ra quân.

Ghi 12 điểm ngay trong lượt cơ đầu tiên

Nguyễn Văn Tài nằm ở bảng C với cơ thủ đồng hương Mai Tân Huyên và Mahmoud Ayman (Ai Cập). Tại trận đấu đầu tiên, Văn Tài chạm trán Tân Huyên. Ngay ở giai đoạn nhập cuộc, hai cơ thủ đã đẩy sự kịch tính lên cao.

Với những pha xử lý đẹp mắt và có độ chính xác cao, Văn Tài đã thực hiện đường cơ ghi đến 12 điểm ngay lượt đề pa. Sau đó, Tân Huyên cũng đáp trả cứng rắn với sê-ri 7, rút ngắn cách biệt còn 7-12. Nguyễn Văn Tài đưa trận đấu bước vào giờ giải lao chỉ sau 3 lượt cơ, dẫn trước 17-9.

Billiards: Nguyễn Văn Tài tung sê-ri lớn, ra quân thắng lợi tại World Cup TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tài ra quân thuận lợi tại World Cup billiards TP.HCM 2026

ẢNH: P.L

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của trận đấu đã "hạ nhiệt", khi hai cơ thủ Việt Nam chọn lối chơi khá kín kẽ. Ở hiệp 2, Văn Tài không còn duy trì được cảm giác tốt nhất và liên tục có những đường cơ chỉ ghi 1 điểm. Phía ngược lại, Mai Tân Huyên nỗ lực bám đuổi nhưng cũng gặp khó trước những cú đánh mang tính chất phòng ngự của đối phương.

Ở lượt cơ thứ 16, khi đang dẫn 25-18, Nguyễn Văn Tài tận dụng cơ hội để ghi sê-ri 5 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 30-19 trước Mai Tân Huyên. Với chiến thắng này, Văn Tài đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup billiards 2026.

Tại lượt trận thứ hai diễn ra chiều nay (19.5), Nguyễn Văn Tài chạm trán với cơ thủ Ai Cập Mahmoud Ayman.

Tin liên quan

Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam gây ấn tượng ngày khai mạc World Cup TP.HCM

Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam gây ấn tượng ngày khai mạc World Cup TP.HCM

Trong ngày khai mạc World Cup billiards TP.HCM 2026, cơ thủ trẻ Nguyễn Minh Trí đã thi đấu đầy bản lĩnh để có thành tích bất bại và vượt qua vòng loại đầu tiên.

Billiards: Trần Quyết Chiến, Cho Myung-woo và thiên tài Caudron là hạt giống số 1

Xác định đối thủ đầu tiên của Trần Quyết Chiến tại World Cup billiards TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Nguyễn Văn Tài World Cup World Cup billiards TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận