Billiards: Nguyễn Văn Tài tung sê-ri lớn, ra quân thắng lợi tại World Cup TP.HCM

Ngày 19.5 diễn ra vòng loại thứ hai World Cup billiards TP.HCM 2026, với sự góp mặt của 12 cơ thủ Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Văn Tài - một trong những cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất sẽ có ngày thi đấu ra quân.

Ghi 12 điểm ngay trong lượt cơ đầu tiên

Nguyễn Văn Tài nằm ở bảng C với cơ thủ đồng hương Mai Tân Huyên và Mahmoud Ayman (Ai Cập). Tại trận đấu đầu tiên, Văn Tài chạm trán Tân Huyên. Ngay ở giai đoạn nhập cuộc, hai cơ thủ đã đẩy sự kịch tính lên cao.

Với những pha xử lý đẹp mắt và có độ chính xác cao, Văn Tài đã thực hiện đường cơ ghi đến 12 điểm ngay lượt đề pa. Sau đó, Tân Huyên cũng đáp trả cứng rắn với sê-ri 7, rút ngắn cách biệt còn 7-12. Nguyễn Văn Tài đưa trận đấu bước vào giờ giải lao chỉ sau 3 lượt cơ, dẫn trước 17-9.

Nguyễn Văn Tài ra quân thuận lợi tại World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của trận đấu đã "hạ nhiệt", khi hai cơ thủ Việt Nam chọn lối chơi khá kín kẽ. Ở hiệp 2, Văn Tài không còn duy trì được cảm giác tốt nhất và liên tục có những đường cơ chỉ ghi 1 điểm. Phía ngược lại, Mai Tân Huyên nỗ lực bám đuổi nhưng cũng gặp khó trước những cú đánh mang tính chất phòng ngự của đối phương.

Ở lượt cơ thứ 16, khi đang dẫn 25-18, Nguyễn Văn Tài tận dụng cơ hội để ghi sê-ri 5 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 30-19 trước Mai Tân Huyên. Với chiến thắng này, Văn Tài đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup billiards 2026.

Tại lượt trận thứ hai diễn ra chiều nay (19.5), Nguyễn Văn Tài chạm trán với cơ thủ Ai Cập Mahmoud Ayman.