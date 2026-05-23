Giới trẻ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè mang sức trẻ, nghĩa tình đến vùng biên An Giang

Trần Ngọc - Thanh Duy - Duy Tân
23/05/2026 15:18 GMT+7

Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai tại địa phương.

Sáng 23.5, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt cạnh kênh T5, xã Ba Chúc nhằm tưởng nhớ cố Thủ tướng và thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện, đem sức trẻ phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư thắp hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt, xã Ba Chúc tỉnh An Giang

Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đã có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng tại xã Ba Chúc góp phần lan tỏa tinh thần và trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh An Giang tìm hiểu hoạt động tại Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc, tỉnh An Giang

Đoàn công tác số 1, gồm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh An Giang đã tham gia khánh thành công trình "Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội" trị giá 250 triệu đồng do Hội đồng Đội T.Ư triển khai tại Trường TH Lạc Quới.

Đoàn công tác đã tìm hiểu hoạt động dạy học của nhà trường, đồng thời tặng quà động viên thầy cô và học sinh nhà trường đã nỗ lực vượt khó dạy tốt, học tốt. 

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư trao tặng công trình "Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội" trị giá 250 triệu đồng do Hội đồng Đội T.Ư triển khai tại Trường TH Lạc Quới, xã Ba Chúc

Thầy Hình Văn Nghiệp, Hiệu trưởng Trường TH Lạc Quới, bày tỏ: "Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, tạo thêm môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, khơi dậy văn hóa đọc và tinh thần tự học cho học sinh vùng biên giới, trở thành điểm sinh hoạt bổ ích cho thiếu nhi địa phương".

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng ảnh Bác Hồ cho Liên đội Trường THCS Lạc Quới, xã Ba Chúc

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà, người có công với cách mạng ở ấp Lạc Quới, xã Ba Chúc. Trong thời kỳ kháng chiến, bà Lê Thị Hà từng tham gia công tác giao liên, nhiều lần bị địch bắt giam nhưng vẫn kiên trung hoạt động. Gia đình hiện thuộc diện thờ cúng liệt sĩ và hưởng chế độ tuất thương binh. Chồng bà là thương binh Phan Minh Hải, từng giữ nhiều vị trí công tác tại địa phương sau ngày đất nước thống nhất.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm gia đình bà Lê Thị Hà, người có công với cách mạng ở ấp Lạc Quới, xã Ba Chúc

Đoàn công tác cũng đến thắp hương tại Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc để tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội là nạn nhân bị Pôn Pốt thảm sát vào năm 1978. Nhà thờ Ba Chúc được chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xây dựng năm 1979, hiện nơi đây còn lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào vô tội bị sát hại.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (thứ 6 từ trái qua) cắt băng khánh thành công trình "Không gian thể thao cộng đồng" tại xã Ba Chúc

Đoàn công tác số 2 do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dẫn đầu dự lễ khánh thành công trình "Không gian thể thao cộng đồng" trị giá 135 triệu đồng tại xã Ba Chúc; trao tặng dụng cụ tập luyện cho CLB thể thao Thanh niên xã Ba Chúc. 

Đến dự lễ khai giảng lớp phổ cập bơi hè miễn phí dành cho thiếu nhi tại Trường tiểu học A Ba Chúc, anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng các trang thiết bị học bơi và dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho lớp học. Anh Lâm lưu ý với tổ chức Đoàn, Hội của địa phương, đối với vùng đặc thù sông nước, có nhiều kênh rạch chằng chịt như An Giang thì việc trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè là rất quan trọng.

Anh Nguyễn Tường Lâm dự khai giảng lớp dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em xã Ba Chúc

Đoàn công tác số 2 cũng đã gặp gỡ, động viên đội ngũ y, bác sĩ trẻ tình nguyện TP.HCM tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho 500 người dân tại Trạm Y tế xã Ba Chúc. Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng 5 suất mổ tim bẩm sinh trị giá 250 triệu đồng của Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ; trao 500 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu; trao 20 phần quà mỗi phần 1 triệu đồng; trao 3 bộ máy tính cho Trạm Y tế xã trị giá 45 triệu đồng và 3 suất học bổng đào tạo từ 3 đến 6 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho y tế địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho người dân khó khăn xã Ba Chúc

Đoàn công tác số 3 do anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ dẫn đầu đã tham gia trồng cây thực hiện công trình "Hàng cây thanh niên" tại Trường THCS Lạc Quới nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên trường học, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Anh Nguyễn Kim Quy cùng đoàn công tác tại công trình "Hàng cây Thanh niên" ở xã Ba Chúc

Trao tặng thiết bị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Đồn Biên phòng Lạc Quới

Anh Nguyễn Kim Quy và Đoàn công tác số 3 đã dự lễ khởi công "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên Lê Tuấn Kiệt có hoàn cảnh khó khăn ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Ba Chúc. Căn nhà hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng do Tập đoàn Petrovietnam tài trợ để đoàn viên, thanh niên địa phương an tâm công tác. Đoàn công tác cũng tặng trang thiết bị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Đồn biên phòng Ba Chúc thực hiện để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và thanh thiếu niên vùng biên giới.



Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026: Dấu ấn màu áo xanh ở vùng biên giới

Sáng 23.5, tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), xã biên giới tiếp giáp Campuchia, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

