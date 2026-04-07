Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc mừng tết cổ truyền Lào, Campuchia

Chiều 7.4, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu, đã tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, nhân dịp tết cổ truyền của hai nước.

Triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác

Đón tiếp đoàn công tác tại Đại sứ quán Lào, có bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời chúc mừng năm mới tới Đại sứ và toàn thể cán bộ Đại sứ quán Lào và nhân dân Lào nhân dịp tết cổ truyền Bun Pi May 2026.

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, dưới sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào ngày càng được củng cố, phát triển thực chất, góp phần vun đắp mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện" Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn chúc tết Đại sứ quán Lào tại Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG

Điểm lại kết quả năm 2025, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực như: các chuyến thăm, làm việc, chương trình giao lưu thanh thiếu nhi, hoạt động hỗ trợ tại địa phương và các sự kiện đối ngoại thanh niên quy mô lớn.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Lào và các tổ chức thanh niên Lào, để triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Anh Nguyễn Tường Lâm và Đại sứ Khamphao Ernthavanh trao đổi tại cuộc gặp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của T.Ư Đoàn. Bà khẳng định, thanh niên chính là lực lượng kế cận trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bà Khamphao Ernthavanh đánh giá cao sự hỗ trợ của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng để thắt chặt thêm tình anh em giữa hai dân tộc.

Thúc đẩy giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia

Tại Đại sứ quán Campuchia, bà Touch Sopharath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, đã đón đoàn công tác.

Anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nhân dân Vương quốc Campuchia, đồng thời bày tỏ vui mừng trước không khí thân tình, hữu nghị của cuộc gặp.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn chúc tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, trong thời gian qua, dưới sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước được triển khai phong phú, thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên. Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật của thanh niên hai nước và cho rằng các hoạt động này góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm và Đại sứ Touch Sopharath trao đổi tại cuộc gặp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhân dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán Campuchia trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, mở rộng các chương trình giao lưu, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Đại sứ Touch Sopharath cảm ơn sự quan tâm của tuổi trẻ Việt Nam. Bà nhấn mạnh rằng, việc bà chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ ngoại giao trên cương vị Đại sứ đã minh chứng cho tầm quan trọng của mối quan hệ hai nước.

Bà Touch Sopharath hứa sẽ là cầu nối tích cực để thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước, đặc biệt là các chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.