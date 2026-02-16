Anh Nguyễn Tường Lâm thăm, động viên đơn vị đặc thù trực tết tại Hà Nội

Ngày 16.2 (29 tết), đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu, đã tới thăm, chúc tết Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) và Bệnh viện Bạch Mai.

Những người giữ cho dòng điện thủ đô luôn tỏa sáng

Tại EVN HANOI, tiếp đón đoàn công tác có ông Nguyễn Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, để đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân thủ đô vui xuân đón tết, đơn vị đã xây dựng phương án kỹ lưỡng, huy động khoảng 7.500 cán bộ, nhân viên, tổ chức ứng trực 24/24 tại 258 vị trí.

Đặc biệt, EVN HANOI tập trung đảm bảo điện tuyệt đối cho 34 điểm bắn pháo hoa, các khu vực diễn ra lễ hội và các cơ quan trọng yếu.

Anh Nguyễn Tường Lâm lì xì các đoàn viên, thanh niên tham gia trực tết tại EVN HANOI ẢNH: ĐĂNG HẢI

Năm 2025, EVN HANOI đạt mức tăng trưởng ấn tượng (trên 14%), công suất đỉnh đạt kỷ lục gần 6.000 MW. Đáng chú ý, lực lượng lao động trẻ đóng vai trò nòng cốt, chiếm khoảng 60% nhân sự toàn tổng công ty và chiếm tới 80 - 100% quân số trong các kíp trực vận hành hệ thống điện tự động hóa cao trong đêm giao thừa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà EVN HANOI đạt được trong năm qua. Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với những hy sinh thầm lặng của cán bộ, công nhân ngành điện - những người phải gác lại niềm vui sum họp bên gia đình trong thời khắc chuyển giao năm mới để giữ cho dòng điện thủ đô luôn tỏa sáng.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà tết tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại EVN HANOI ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhấn mạnh năm 2026 là năm khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước với nhiều mục tiêu tăng trưởng cao, anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn tuổi trẻ ngành điện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, làm chủ khoa học - công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng những phần quà ý nghĩa và gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, công nhân viên EVN HANOI đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Tôn chỉ "3 đảm bảo" "3 không" ở Bệnh viện Bạch Mai

Cùng ngày, anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, công nhân viên và người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Báo cáo với đoàn công tác, PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, tại thời điểm giao thừa cận kề, bệnh viện vẫn còn 1.556 bệnh nhân nặng không thể về nhà ăn tết.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn chúc tết các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: ĐĂNG HẢI

Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, bệnh viện quán triệt nguyên tắc "3 đảm bảo" (thuốc men/vật tư, an toàn cho người bệnh/nhân viên, không xảy ra sự cố) và "3 không" (không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy bệnh nhân, không để xảy ra tai biến chuyên môn).

Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai đã bố trí nguồn lực cung cấp suất ăn miễn phí hoàn toàn cho cả bệnh nhân và người nhà trong 3 ngày tết để chia sẻ khó khăn, mang lại không khí ấm áp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự xúc động và tri ân sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế. Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai luôn là "pháo đài" vững chắc trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong khi mọi người sum vầy bên gia đình, hơn 1.500 y bác sĩ tại đây vẫn túc trực ngày đêm để giành giật sự sống cho người bệnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bí thư T.Ư Đoàn cũng đánh giá cao vai trò xung kích của lực lượng thầy thuốc trẻ và khẳng định T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế, đặc biệt trong việc triển khai Nghị quyết 72 về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chương trình khám bệnh tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa trong năm 2026.