Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh chúc tết Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chiều 26.1, tại Hà Nội, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã thăm và chúc tết Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhân dịp tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Tham gia đoàn công tác có Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch - Tổng thư ký T.Ư Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam TP.HCM; ông Gioakim Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà đoàn công tác Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam nhân dịp gặp gỡ ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tiếp đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và thanh niên cả nước nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cho biết, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động cùng chăm lo cho bà con nhân dân và thanh niên công giáo.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh và đoàn công tác chúc tết T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức được nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo và mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên công giáo.

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời cảm ơn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã dành tình cảm, sự quan tâm tới các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và thanh niên cả nước. Anh Lâm cũng gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tới toàn thể bà con giáo dân, thanh niên công giáo và lãnh đạo T.Ư Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2026 là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn của Đoàn, Hội. Trong đó có Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026)...

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động phối hợp, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động lớn và đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công giáo.