Khẩn trương kiện toàn bộ máy Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại cơ sở

Sáng 10.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 4, khóa IX. Chủ trị hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Dấu ấn yêu nước, sáng tạo và cống hiến của thanh niên
Báo cáo về công tác năm 2025 của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, với chủ đề "Thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết, tự tin bước vào kỷ nguyên mới", công tác Hội và phong trào thanh niên đã được các cấp bộ Hội triển khai đồng bộ, bám sát Nghị quyết Đại hội Hội lần thứ IX và nhiệm vụ chính trị của đất nước
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Hội vẫn giữ vững vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.
Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tiếp tục là điểm nhấn xuyên suốt, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng và thể hiện lòng yêu nước bằng hành động cụ thể. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới mạnh mẽ thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các chiến dịch truyền thông số, đặc biệt là chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và đại hội Đảng các cấp.
Trong năm, các cấp bộ Hội đã tổ chức 11.980 công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được triển khai rộng khắp với 1.257 hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố, gắn với việc ban hành và triển khai Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029".
Trên lĩnh vực sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số, Hội đã kết nối, hỗ trợ 1.051 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Gần 2,9 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động "Bình dân học vụ số", nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Phong trào tư vấn, hướng nghiệp tiếp tục mở rộng với gần 3 triệu lượt thanh niên được hỗ trợ, trong đó hơn 1,2 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm, vượt xa chỉ tiêu đề ra.
Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút hơn 11,1 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt kết quả nổi bật khi có hơn 1,68 triệu lượt người dân, thanh thiếu nhi và gia đình chính sách được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, gấp gần 3 lần kế hoạch năm.
Các chiến dịch bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, chăm lo cho học sinh vùng khó khăn, người yếu thế tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển bền vững.
Bình luận (0)