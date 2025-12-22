Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chúc mừng Giáng sinh thanh niên, đồng bào tôn giáo

22/12/2025 17:58 GMT+7

Chiều 22.12, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã đến thăm và chúc mừng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nhân dịp Giáng sinh 2025.

Tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, linh mục Vũ Đỗ Anh Khoa, Chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM đã đón tiếp đoàn. Còn tại Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh tin lành Việt Nam (miền Nam) cũng đã tiếp đoàn thân mật và niềm nở.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Toàn đã gửi lời chúc tới các mục sư, linh mục và toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời giới thiệu cho các mục sư, linh mục và tín hữu về Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Giáng sinh thanh niên, đồng bào tôn giáo - Ảnh 2.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Toàn đã gửi lời chúc tới đức Tổng giám mục, các linh mục Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chia sẻ tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, anh Nguyễn Ngọc Toàn cho biết chủ đề năm thánh 2025 của giáo hội Công giáo hoàn vũ là "Những người hành hương của hy vọng", trong đó 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm mang tính nền tảng của người công giáo trên toàn thế giới là các công việc bác ái. Đây là hoạt động mà các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trên cả nước thường xuyên triển khai thông qua chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động và triển khai từ năm 2014.

Thời gian qua, các cấp bộ Hội ở các địa phương vẫn luôn có các hoạt động phối hợp với các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là tại các giáo xứ nhằm cùng nhau thực hiện các công trình, phần việc, các hoạt động hiệu quả, ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên; anh Nguyễn Ngọc Toàn rất mong trong thời gian tới với sự đồng lòng, ủng hộ của Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp vì lợi ích của thanh thiếu niên nói chung và thanh thiếu niên công giáo nói riêng.

Đại diện tòa Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, linh mục Vũ Đỗ Anh Khoa đánh giá cao các hoạt động của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, qua đó đã thôi thúc, vun đắp trong tâm hồn thanh niên lòng yêu nước, yêu dân tộc, cũng như yêu những người nhỏ bé, người yếu thế. Qua những công trình mà các cấp bộ Hội, hội viên thực hiện đã chạm đến nhiều con tim khi nhận được sự san sẻ, yêu thương của tình người; đặc biệt trong mùa giáng sinh này, rất nhiều đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia làm những việc làm rất ý nghĩa như phát quà ban đêm cho người yếu thế, đến thăm và tặng quà tại các trại trẻ mồ côi…

T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Giáng sinh thanh niên, đồng bào tôn giáo - Ảnh 1.

Đoàn công tác của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thăm và chúc mừng Giáng sinh Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn tại Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), mục sư Thái Phước Trường cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chúc mừng và những chia sẻ của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dành cho Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Tại đây, anh Nguyễn Ngọc Toàn cũng mong muốn trong thời gian tới, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tiếp tục ủng hộ phong trào thanh niên góp phần vào sự phát triển của địa phương và đất nước.

