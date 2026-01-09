Cần hết sức quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn

Sáng 9.1, tại Hà Nội đã diễn ra phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa XII.

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống Đoàn

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh tổ chức bộ máy, lực lượng cán bộ và điều kiện triển khai công tác có nhiều thay đổi sâu sắc.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Bùi Quang Huy, năm 2025 là một năm có nhiều biến động lớn đối với tổ chức Đoàn, đặc biệt là sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Địa bàn hoạt động được mở rộng, trong khi số lượng cán bộ chuyên trách giảm, cơ chế vận hành có nhiều thay đổi.

Trong điều kiện đó, nếu tiếp tục tổ chức hoạt động theo phương thức cũ thì sẽ khó hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì vậy, T.Ư Đoàn xác định chủ đề công tác năm 2026 là "Năm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", chuyển mạnh tư duy từ triển khai phong trào sang tư duy tạo ra tác động thực chất, với kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, đổi mới phương thức hoạt động không thể chỉ dựa vào bộ máy chuyên trách mà phải dựa trên việc tập hợp, huy động và phát huy các nguồn lực xã hội.

Thực tiễn cho thấy, nếu biết vận động, kết nối các lực lượng thanh niên tích cực, cựu cán bộ Đoàn và những người có kinh nghiệm, kỹ năng thì tổ chức Đoàn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện nhân lực tinh gọn.

Việc tổ chức hoạt động cần quán triệt phương châm "3 dễ" là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và "3 rõ" là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đồng thời lựa chọn việc làm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm mỗi quý có sản phẩm, kết quả nổi bật, cụ thể.

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, anh Bùi Quang Huy đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống Đoàn. Theo đó, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi cách thức điều hành, quản lý và tổ chức công việc.

Trong công tác chuyển đổi số, vai trò của người đứng đầu được anh Bùi Quang Huy xác định là yếu tố quyết định. Người đứng đầu không quan tâm, không trực tiếp sử dụng thì hệ thống phía dưới sẽ không thể vận hành hiệu quả.

Sửa đổi, bổ sung quy chế cán bộ theo hướng linh hoạt hơn

Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi mạnh mẽ.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng anh Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay trên phạm vi cả nước là rất mới, nhiều cán bộ chuyển từ lĩnh vực khác sang, chưa có nhiều kinh nghiệm công tác Đoàn, nhất là ở cấp xã và cấp huyện. Thực tiễn này đòi hỏi phải tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp.

Theo anh Bùi Quang Huy, T.Ư Đoàn sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ, song các Tỉnh đoàn cần chủ động hơn trong việc xác định nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn địa phương, tập trung vào các mô-đun nhỏ, thiết thực để cán bộ cơ sở nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Anh Bùi Quang Huy trao cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng thông tin về việc T.Ư Đoàn đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế cán bộ Đoàn theo hướng linh hoạt hơn về tiêu chuẩn, độ tuổi, nhằm tận dụng tốt hơn đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy lưu ý tình trạng thiếu Bí thư chi đoàn ở nhiều địa bàn cơ sở, nhất là cấp xã, cần được xử lý quyết liệt. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn, đặc biệt ở địa bàn dân cư, đang chịu tác động mạnh từ quá trình sắp xếp tổ chức và sự dịch chuyển lao động của thanh niên, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải quan tâm củng cố tổ chức, chủ động bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ chi đoàn, bảo đảm duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn tại cơ sở.

Nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên

Một nội dung quan trọng khác được anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh là công tác nắm bắt tình hình thanh niên. Trong bối cảnh chuẩn bị và triển khai nhiều sự kiện chính trị lớn, đặc biệt là trước và sau Đại hội Đảng XIV, trước các kỳ bầu cử, tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên có thể diễn biến phức tạp. Do đó, các cấp bộ Đoàn phải theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên, chủ động định hướng, tuyên truyền, không để bị động, bất ngờ.

Theo anh Bùi Quang Huy, việc nắm bắt tình hình thanh niên phải gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn phải nghiêm khắc với bản thân trong lề lối làm việc, sinh hoạt, giữ gìn hình ảnh, uy tín thì mới có thể vận động, thuyết phục đoàn viên, thanh niên, qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tình hình mới.

Hội nghị đã tiến hành bầu 20 anh, chị tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; 4 anh, chị tham gia Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XII và bầu anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.



