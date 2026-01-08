Top 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Ngày 8.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII. Hội nghị đã xem xét quyết định công nhận 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Các công trình tiêu biểu gồm:

1. Cụm công trình cầu giao thông nông thôn tại các xã khó khăn tỉnh Lào Cai

Với việc xây dựng 16 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, tuổi trẻ Lào Cai đã để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hơn 1.600 lượt đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương trực tiếp tham gia thi công, góp phần tạo điều kiện đi lại an toàn cho học sinh, người dân, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Công trình phát triển luồng tích hợp SmartCA với Signing Hub Bộ Công an trên nền tảng VNeID

Là công trình tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số, công trình do đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện đã thể hiện rõ trí tuệ, sự sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ của tuổi trẻ.

Việc tích hợp ký số điện tử toàn trình trên ứng dụng VNeID góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy xây dựng chính phủ số.

3. Công trình phục dựng di ảnh liệt sĩ trao tặng mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công

Ứng dụng công nghệ số để phục dựng những bức di ảnh đã nhuốm màu thời gian, công trình của Thành đoàn Hà Nội mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Mỗi di ảnh được phục dựng và trao tặng không chỉ là món quà tri ân mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước.

Tuổi trẻ thủ đô phục dựng di ảnh liệt sĩ trao tặng mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công ẢNH: HƯƠNG GIANG

4. Công trình gia công, tiền chế trụ chân đế điện gió ngoài khơi thuộc dự án CHW2204

Trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, công trình do đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam thực hiện đã ghi dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam chế tạo và xuất khẩu thành công chân đế điện gió ngoài khơi quy mô lớn.

Công trình khẳng định năng lực kỹ thuật, tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam.

5. Công trình xây dựng 121 khu vui chơi cho thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh

Với tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ măng non, tuổi trẻ Bắc Ninh đã đồng loạt triển khai xây dựng 121 khu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

Hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên tham gia thi công, lắp đặt, mang đến không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, đặc biệt tại các địa bàn nông thôn.

6. Công trình măng non "1.000 góc học tập cho em" tại tỉnh Tây Ninh

Công trình măng non mang đậm dấu ấn sẻ chia, nhân ái của tổ chức Đoàn - Đội, với gần 2.000 góc học tập được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc huy động nguồn lực xã hội và sự chung tay của đoàn viên, thanh niên, công trình đã góp phần cải thiện điều kiện học tập, tiếp thêm động lực vươn lên cho nhiều em nhỏ.

7. Công trình "Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi" giai đoạn 3

Tiếp nối các giai đoạn trước, công trình do Thành đoàn TP.HCM triển khai trong năm 2025 tiếp tục thể hiện sự sáng tạo trong kết hợp bảo vệ môi trường, giáo dục lịch sử và chuyển đổi số.

Hàng loạt hoạt động như số hóa dữ liệu, khơi thông kênh rạch, trồng cây xanh, tổ chức hành trình trải nghiệm đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, khơi dậy tình yêu và trách nhiệm của người trẻ với dòng sông biểu tượng của thành phố.

8. Công trình thanh niên toàn quốc "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Là công trình có quy mô và sức lan tỏa lớn, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do T.Ư Đoàn phát động đã huy động hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hàng chục nghìn căn nhà được xây mới, sửa chữa không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tuổi trẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát ẢNH: CTV

9. Công trình thanh niên "Phòng chống đuối nước cho trẻ em" tại tỉnh Hà Tĩnh

Với cách làm bài bản, đồng bộ từ tuyên truyền, dạy bơi đến xây dựng các thiết chế phòng chống đuối nước, công trình của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát huy rõ tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ trẻ em.

Kết quả đã làm giảm mạnh số vụ tai nạn đuối nước cho thấy hiệu quả thiết thực, bền vững của mô hình do đoàn viên, thanh niên đảm nhận.

10. Công trình thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Thành đoàn Hà Nội tặng ảnh Bác Hồ cho thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Được triển khai trên phạm vi toàn quốc, công trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong thanh niên. Hàng trăm công trình, phần việc cụ thể được thực hiện, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.