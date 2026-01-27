Anh Nguyễn Minh Triết gặp mặt, chúc tết cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam

Chiều 27.1, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, nhằm động viên, chia sẻ và định hướng hoạt động công tác Hội, phong trào sinh viên trong dịp năm mới. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn và Hội Sinh viên TP.Hà Nội.

Đại hội Đảng mở ra chặng đường mới cho thanh niên, sinh viên

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, hoạt động gặp mặt cán bộ Hội Sinh viên vào mỗi dịp tết đã trở thành nét truyền thống hằng năm của tổ chức Hội, gắn với dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9.1).

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Năm nay, chương trình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra nhiều định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước và chặng đường mới cho lực lượng thanh niên, sinh viên.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tại các trung tâm sinh viên lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cần Thơ, Huế…, mỗi dịp tết đến, sinh viên có nhiều lựa chọn khác nhau: có bạn trở về quê sum họp gia đình, có bạn ở lại trường để học tập, ôn thi, làm thêm trang trải cuộc sống, cũng có những sinh viên gặp khó khăn trong điều kiện đón tết.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Hội trong dịp này là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và sát sao với thực tiễn sinh viên tại đơn vị.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà cho các cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhiều năm qua, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã duy trì các hoạt động thiết thực như hỗ trợ vé xe, giới thiệu việc làm thêm, tổ chức các chương trình vui xuân, đón tết cho sinh viên ở lại trường.

Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp sinh viên cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức Hội.

Cán bộ Hội Sinh viên cần thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, lực lượng sinh viên giữ vai trò rất quan trọng trong việc hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với sinh viên và trí thức trẻ.

Ban tổ chức trao những phần quà ý nghĩa cho các sinh viên là cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn sau dịp tết, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động theo định hướng mới, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng sinh viên. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vai trò của cán bộ Hội tại cơ sở trong việc nắm bắt cụ thể số lượng sinh viên về quê, sinh viên ở lại, sinh viên làm thêm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… để tổ chức hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, cán bộ Hội Sinh viên cần thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng: vừa bảo đảm học tập, rèn luyện và đời sống cá nhân, vừa phát huy vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt phong trào sinh viên tại đơn vị. Đây là yêu cầu song hành, tạo áp lực nhưng cũng là cơ hội để sinh viên trưởng thành trong quá trình tham gia công tác Hội.

Anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội, trao quà cho sinh viên ẢNH: XUÂN TÙNG

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Triết đề cập tới hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh yêu cầu duy trì các hoạt động đón tết phù hợp để sinh viên xa nhà vẫn có điều kiện vui xuân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường học tập quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà tết tới cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, nhiều sinh viên xúc động cho biết, những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Hội đối với sinh viên trong dịp tết Nguyên đán 2026. Món quà không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là động lực tinh thần giúp các sinh viên cố gắng vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ.