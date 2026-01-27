Về quê đón tết khi tết còn xa

Còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này, không ít người đã bắt đầu về quê đón tết.

Ở bến xe An Sương (QL22, xã Bà Điểm, TP.HCM; trước là xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) vào tối 25.1 (mùng 7 tháng chạp) đã xuất hiện cảnh hành khách lên xe về quê.

Nguyễn Thị Minh Thư (27 tuổi, ngụ ở P.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết công ty cho nghỉ tết từ ngày 26 tết. Tuy nhiên vì không thể mua vé máy bay vào thời gian đó, trong khi vé xe khách đã hết, nên Thư quyết định xin công ty nghỉ sớm để về quê.

Mới mùng 7 tháng chạp, đã có những người trẻ rời thành phố về quê đón tết sớm ẢNH: THANH NAM

Chẳng riêng Thư, nhiều người trẻ cho biết họ không còn mặn mà với cảnh "chạy nước rút" cuối năm. Khi tết cận kề, áp lực công việc dồn dập, chi phí đi lại tăng cao, tâm lý mệt mỏi kéo dài khiến việc về quê, vốn là niềm vui, trở thành một cuộc "vượt ải".

"Về quê sớm, tôi chấp nhận mất vài ngày lương nhưng đổi lại là sự nhẹ đầu. Ở quê, tôi có thời gian phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tết. Quan trọng nhất là không phải nơm nớp lo kẹt xe, trễ chuyến", chị Dương Thị Huyền Ly (37 tuổi, ngụ ở xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai; trước là xã Hà Đông, H.Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) cho hay.

Một trong những lý do lớn nhất khiến người lao động chọn về quê đón tết từ sớm là giá vé. Anh Trương Tuấn Minh (36 tuổi), ngụ ở P.Bình Trị Đông, TP.HCM (trước là P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết giá vé xe từ TP.HCM về tỉnh Quảng Trị (trước là tỉnh Quảng Bình) từ ngày 15 tháng chạp đến 28 tháng chạp cao hơn 20 – 30%. Vì thế, anh Minh quyết định về quê sớm để tránh cảnh vé xe tăng giá, đỡ tốn thêm chi phí.

Chờ xe về quê đón tết. Ảnh chụp tối 25.1 (mùng 7 tháng chạp) ẢNH: THANH NAM

Huỳnh Văn Tiên (28 tuổi), làm việc ở khu công nghiệp Cát Lái 2 (P.Cát Lái, TP.HCM; trước là P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết tranh thủ nghỉ việc sớm hơn dự kiến hơn 2 tuần.

"Tôi xin nghỉ từ mùng 6 tháng chạp. Không phải vì không muốn làm thêm, mà vì không mua được vé xe về quê ở Hà Tĩnh. Năm ngoái, tôi chờ đến sát tết thì vé tăng gần gấp rưỡi, còn phải ngồi ghế phụ, rất mệt", Tiên kể.

Theo Tiên, tiền làm thêm những ngày cuối năm có thể giúp tăng thu nhập vài triệu đồng, nhưng nếu vé xe tăng cao, số tiền đó "coi như bù vào tiền đi lại". Chưa kể, cảnh chen chúc, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ ở bến xe những ngày cận tết là điều anh không muốn lặp lại.

Ngoài công nhân, nhiều nhân viên văn phòng, lao động tự do, sinh viên làm thêm cũng chọn về quê sớm hơn thường lệ.

Nguyễn Đào Thanh Hưng (29 tuổi, ngụ ở 66B Nguyễn Sỹ Sách, P.Tân Sơn, TP.HCM; trước là P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM), chia sẻ: "Mọi năm mình hay làm đến 27 – 28 Tết mới về, nhưng năm nay quyết định xin nghỉ từ mùng 7 tháng chạp. Vé máy bay về miền Trung tăng nhanh quá, chần chừ là không mua được. Tiền làm thêm mấy ngày cuối năm không đủ bù tiền vé".

Thực tế, giá vé xe khách, máy bay dịp tết thường tăng theo nhu cầu. Với người trẻ có thu nhập trung bình, bài toán "làm thêm và chi phí đi lại dịp tết"ngày càng trở nên nhạy cảm. Nhiều người tính toán và nhận ra rằng, về sớm có khi lại "lời" hơn khi vé rẻ hơn, tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe được đảm bảo.

Để tiết kiệm chi phí, tránh cảnh vé xe tăng, được về nhà nhiều thời gian hơn... là những lý do dẫn đến việc người trẻ về quê đón tết sớm ẢNH: THANH NAM

Tết để nghỉ ngơi, kết nối và tái tạo năng lượng

Anh Trần Minh Tuấn (31 tuổi, nhân viên bán vé một hãng xe chạy tuyến TP.HCM – Quảng Ngãi), cho biết: "Trước đây, đầu tháng chạp xe chạy lưa thưa, có chuyến chỉ đạt 50 – 60% số ghế. Nhưng dịp tết 2026 này, lượng khách về sớm tăng rõ rệt. Có ngày xe kín chỗ từ mùng 5, mùng 6 tháng chạp".

Theo anh Tuấn, hành khách đi sớm chủ yếu là người trẻ, lao động tự do, nhân viên văn phòng đã sắp xếp được công việc. "Họ tính toán rất kỹ: đi sớm thì rẻ, không lo hết vé, không phải chen chúc. Với nhà xe, đây cũng là tín hiệu tích cực vì giúp phân bổ lượng khách đều hơn, giảm áp lực dồn vào những ngày cận tết", anh nói.

Ngoài vé xe, chi phí sinh hoạt cuối năm tại thành phố cũng là gánh nặng không nhỏ với tiền điện nước, ăn uống… Trong khi công việc đã thưa dần nên khiến nhiều người lựa chọn về quê sớm để tiết kiệm.

"Ở lại thành phố thêm 10 – 15 ngày cuối năm, em vẫn phải trả tiền ăn, phát sinh thêm nhiều chi phí đi lại... Về quê sớm vừa đỡ tốn kém, vừa được ở cạnh gia đình", Nguyễn Thị Hồng (25 tuổi, công nhân may, làm việc ở khu công nghiệp Sóng Thần 2, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ.

Mới mùng 7, mùng 8 tháng chạp, nhiều người đã mua vé xe về quê đón tết ẢNH: THANH NAM

Một điểm đáng chú ý là có những doanh nghiệp hiện nay cũng linh động hơn trong việc cho nhân viên nghỉ tết sớm, miễn hoàn thành công việc và bàn giao đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thiện Ân, xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết: "Những tuần cuối năm thường không còn nhiều công việc. Thay vì giữ nhân viên ngồi cho đủ ngày công, công ty đồng ý cho phép công nhân nghỉ sớm".

Bà Hà cho rằng chính sách này giúp nhân viên thoải mái tinh thần, gắn bó hơn với doanh nghiệp. "Nhân viên vui vẻ thì sau tết quay lại làm việc cũng hiệu quả hơn", chị Hà nói.

Không chỉ là bài toán kinh tế, nhiều người trẻ nhìn nhận việc về quê sớm như một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sau một năm làm việc với cường độ cao, áp lực chỉ tiêu, nhiều người thừa nhận họ rơi vào trạng thái kiệt sức trước tết. Việc kéo dài guồng quay đến sát tết khiến niềm vui đoàn tụ bị hao hụt.

Nguyễn Minh Hòa (25 tuổi, ngụ ở 103 Đào Trinh Nhất, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là sales ngành bất động sản. Hòa thẳng thắn: "Mấy năm trước mình cố làm đến sát tết, nhưng về nhà thì mệt rã rời, chẳng còn tâm trạng đón tết. Năm nay mình chọn về sớm để… còn vui".

Theo Hòa, tết không chỉ là mấy ngày nghỉ, mà là cả quá trình chuẩn bị, sum vầy. Nếu về quá muộn thì dễ rơi vào trạng thái "có mặt nhưng không hiện diện", về tới nhà là ngủ, không còn năng lượng cho gia đình.

"Năm nay mình quyết định điều chỉnh. Thay vì chạy theo công việc, mình đặt sức khỏe tinh thần, sự gắn kết gia đình lên trước", Hòa nói.

Chuyên gia xã hội học Huỳnh Việt, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý An Tâm (P.Phú An, TP.HCM; trước đây là P. Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nhìn nhận: "Việc nhiều người trẻ rời thành phố từ đầu tháng chạp cho thấy tết đang dần được nhìn nhận theo cách khác. Không còn là cuộc chạy đua gấp gáp, tết với nhiều người trẻ là khoảng thời gian cần được kéo dài để nghỉ ngơi, kết nối và tái tạo năng lượng".