T.Ư Đoàn chăm lo tết cho người khó khăn

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức gặp mặt và trao bảo trợ năm 2026 cho thiếu nhi mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em thiếu nhi tham dự chương trình sẽ được nhận phần quà tết gồm tiền mặt và quà tặng; các em thuộc chương trình "Nối vòng tay thương" được nhận gói bảo trợ năm 2026 trị giá 24 triệu đồng.

Chương trình “Mang tết về nhà” của T.Ư Đoàn đã tặng 4.230 vé xe ô tô cho người dân khó khăn về quê đón tết ẢNH: C.T.V

Mỗi em thiếu nhi và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham dự chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" sẽ được tặng phần quà tết; trao 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Cùng với đó, mỗi em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới được tặng phần quà tết do Hội đồng Đội T.Ư chuẩn bị gửi về các địa phương trao tặng cho các em.

Bên cạnh đó, người dân, thanh niên khuyết tật, tín đồ tôn giáo, công nhân và cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà tết; với tổng trị giá là 1,2 tỉ đồng. Đồng thời, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức thăm, trao tặng 600 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho thanh niên khuyết tật, thanh niên tín đồ tôn giáo, con em thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, hội thi, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Chương trình "Mang tết về nhà" đã tặng 4.230 vé xe ô tô và các phần quà ý nghĩa cho thanh niên, công nhân và người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1.500 vé xe cho học sinh, sinh viên vùng sâu vùng xa về quê đón tết.

Tặng 50 suất quà tết, mỗi suất gồm 1 triệu tiền mặt và phần quà là nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng cho cán bộ Đoàn, Hội của 10 tỉnh, thành phố. Tổ chức gặp gỡ và trao tặng 100 phần quà tết (gồm vật phẩm, 2 triệu đồng tiền mặt) cho sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Đặc biệt, chương trình "Lũy tre biên giới" trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" sẽ tặng và tổ chức trồng 10.000 - 15.000 cây tre giống dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai góp phần chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân; và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Tổ chức trao tặng 1 công trình "Thắp sáng đường quê", chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn. Kinh phí khoảng 850 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình "Xuân biên cương - Tết ấm cho em" sẽ được tổ chức tại Tương Dương, Nghệ An vào ngày 31.1 tới với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội chợ Tết 0 đồng, trao tặng các phần quà cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, chiến sĩ bộ đội làm nhiệm vụ và người dân với tổng trị giá quà tặng là 3 tỉ đồng.

Từ ngày 16.2, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tổ chức 4 đoàn công tác thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội và TP.HCM.



