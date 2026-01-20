T.Ư Đoàn tiếp đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Thanh Hoa Trung Quốc

Ngày 20.1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tiếp đoàn cán bộ và sinh viên Trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng cán bộ nòng cốt sinh viên.

Đoàn đại biểu gồm 37 cán bộ, sinh viên xuất sắc của Trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), do anh Lữ Đằng Phi, Trưởng ban Tổ chức Đoàn Thanh niên Trường đại học Thanh Hoa, làm trưởng đoàn.

Mở ra cơ hội hợp tác

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết chương trình diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua đang trên đà phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho tương lai phát triển mới, kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Anh Lâm Tùng tặng quà lưu niệm cho anh Lữ Đằng Phi nhân dịp gặp gỡ

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Lâm Tùng nêu rõ, thế hệ trẻ hai nước, nhất là sinh viên của hai nước luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm, kỳ vọng là lực lượng có chí hướng tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Nhiều năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã thúc đẩy hợp tác thanh niên, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các chương trình đào tạo, giao lưu thanh niên, sinh viên, các diễn đàn hợp tác thanh niên, sinh viên giữa hai nước đã tạo cơ hội để hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống và phong tục, mô hình, tổ chức thanh niên của nhau. Điều này không chỉ giúp củng cố tình hữu nghị, mà còn góp phần phát triển những mối quan hệ cá nhân, tình bạn giữa thế hệ trẻ hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác trong học tập, nghiên cứu và công tác.

Anh Lâm Tùng phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc

Theo anh Lâm Tùng, chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa T.Ư Đoàn và Đoàn đại biểu Trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) là dịp để sinh viên hai nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, công tác sinh viên và nhiều lĩnh vực khác.

Chương trình cũng mở ra những cơ hội hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức thanh niên trong trường học của hai nước trong tương lai, cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham gia chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Trao đổi tại chương trình, anh Lữ Đằng Phi cho biết, Trường đại học Thanh Hoa luôn chú trọng bồi dưỡng truyền thống yêu nước, hình thành nét đặc sắc giáo dục "vừa hồng vừa chuyên", phát triển toàn diện. Đồng thời, anh Đằng Phi bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hai nước sẽ cùng trưởng thành thông qua quá trình giao lưu, trao đổi ý tưởng mới.