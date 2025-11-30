Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thành lập tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/11/2025 20:04 GMT+7

Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ là tổ chức thứ 16 của Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài. Đây là dấu mốc thể hiện sự lớn mạnh của phong trào sinh viên Việt Nam toàn cầu.

Ngày 30.11, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2025 - 2027 diễn ra với sự tham gia của 72 đại biểu đại diện cho hơn 400 sinh viên Việt Nam đang học tập tại nhiều bang trên khắp Ấn Độ.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan và Nepal, các đại biểu đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam, các hội, đoàn người Việt.

Tại đầu cầu Hà Nội có sự tham dự của anh Lâm Tùng, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Thành lập tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2025 - 2027

ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng nhấn mạnh, hệ thống Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đang phát triển mạnh với 15 tổ chức Hội tại nhiều quốc gia. Việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ nâng tổng số lên 16 tổ chức, trở thành dấu mốc thể hiện sự lớn mạnh của phong trào sinh viên Việt Nam toàn cầu.

Đây cũng là sự đáp ứng trực tiếp mong muốn của đông đảo sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại Ấn Độ, một trong những trung tâm đào tạo lớn của thế giới với thế mạnh về công nghệ thông tin, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, y khoa và khoa học cơ bản.

Thành lập tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ- Ảnh 2.

Ban Chấp hành khóa I Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ ra mắt tại đại hội

ẢNH: BTC

Dịp này, anh Lâm Tùng đề nghị ban chấp hành khóa I nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ cấu nhân sự, ban hành quy chế làm việc và triển khai công tác tập hợp sinh viên.

Về hoạt động phong trào, anh nhấn mạnh Hội cần khảo sát nhu cầu của sinh viên để xây dựng các chương trình phù hợp. Bên cạnh đó, Hội cần học hỏi các mô hình tốt từ tổ chức Hội ở các quốc gia khác để triển khai phù hợp với đặc thù sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ.



Tin liên quan

Thông báo 2 nhân sự giữ chức Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Thông báo 2 nhân sự giữ chức Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4 (mở rộng), khóa XI, đã thông báo kết quả kiện toàn chức danh 2 Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết gặp mặt cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Tùng Ấn Độ Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ Hội sinh viên Đại hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận