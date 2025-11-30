Thành lập tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Ngày 30.11, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2025 - 2027 diễn ra với sự tham gia của 72 đại biểu đại diện cho hơn 400 sinh viên Việt Nam đang học tập tại nhiều bang trên khắp Ấn Độ.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan và Nepal, các đại biểu đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam, các hội, đoàn người Việt.

Tại đầu cầu Hà Nội có sự tham dự của anh Lâm Tùng, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2025 - 2027 ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng nhấn mạnh, hệ thống Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đang phát triển mạnh với 15 tổ chức Hội tại nhiều quốc gia. Việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ nâng tổng số lên 16 tổ chức, trở thành dấu mốc thể hiện sự lớn mạnh của phong trào sinh viên Việt Nam toàn cầu.

Đây cũng là sự đáp ứng trực tiếp mong muốn của đông đảo sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại Ấn Độ, một trong những trung tâm đào tạo lớn của thế giới với thế mạnh về công nghệ thông tin, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, y khoa và khoa học cơ bản.

Ban Chấp hành khóa I Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ ra mắt tại đại hội ẢNH: BTC

Dịp này, anh Lâm Tùng đề nghị ban chấp hành khóa I nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ cấu nhân sự, ban hành quy chế làm việc và triển khai công tác tập hợp sinh viên.

Về hoạt động phong trào, anh nhấn mạnh Hội cần khảo sát nhu cầu của sinh viên để xây dựng các chương trình phù hợp. Bên cạnh đó, Hội cần học hỏi các mô hình tốt từ tổ chức Hội ở các quốc gia khác để triển khai phù hợp với đặc thù sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ.







