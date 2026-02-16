Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, chúc tết Trung đoàn 600 và Tiểu đoàn 79

Cùng đi có anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban công tác Đoàn, và các đại biểu.

Tại buổi thăm, chúc tết, lãnh đạo Trung đoàn 600 đã báo cáo nhanh tình hình trực tết và các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 của đơn vị. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã xác định rõ yêu cầu: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu từ trước tết; tổ chức quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh công tác; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm quân số, phương tiện, trang bị, thông tin liên lạc thông suốt…

Đại diện đơn vị bày tỏ, sự quan tâm, động viên của T.Ư Đoàn là nguồn cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên Trung đoàn 600 tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Trung đoàn 600 nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ (16.2.1953 - 16.2.2026).

Theo anh Bùi Quang Huy, tết là dịp mọi gia đình đoàn viên, sum vầy, quây quần bên nhau nhưng có rất nhiều lực lượng tiếp tục trực chiến thầm lặng, duy trì công tác, trong đó có Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đây là một sự thiệt thòi nhưng cũng là trách nhiệm, vinh dự lớn lao của các cán bộ, chiến sĩ khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho các mục tiêu quan trọng và lãnh đạo cấp cao.

"Thay mặt đoàn viên thanh niên cả nước, tôi xin cảm ơn các đồng chí với tinh tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tiếp tục làm nhiệm vụ để nhân dân được ăn tết. Chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, bản lĩnh và giữ vững "tinh thần thép" trước mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", anh Bùi Quang Huy nói và mong muốn, đoàn cơ sở Trung đoàn 600 trong dịp tết sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cán bộ, chiến sĩ cảm thấy dù xa nhà nhưng vẫn ấm tình quê hương, đồng đội.

Phát biểu đáp từ, thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai các phong trào thi đua của Đoàn và xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong thời gian tới, thiếu tướng Tuấn mong rằng, T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên CAND tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205 (Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc), đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã tới thăm, chúc tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, anh Bùi Quang Huy thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị nói riêng và toàn quân nói chung.

Dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn cơ sở Lữ đoàn 205 với các đơn vị kết nghĩa, góp phần tạo nên sự gắn kết, sẻ chia giữa hậu phương và lực lượng đang làm nhiệm vụ trực chiến.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, lực lượng thông tin liên lạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là huyết mạch bảo đảm sự thông suốt trong chỉ huy, điều hành. Không có thông tin thông suốt sẽ không thể chỉ huy, không thể báo cáo kịp thời. Vì vậy, mỗi ca trực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là những chiến công thầm lặng, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và sự bình yên của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị Đoàn cơ sở, Liên chi đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ trực tết vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm nhận rõ hơn tình cảm của hậu phương và sự đồng hành của tổ chức Đoàn.

Đáp lại tình cảm và sự tin tưởng của đoàn công tác, đại tá Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 205, bày tỏ niềm vinh dự khi đơn vị được đón đoàn đến thăm, động viên. Thay mặt cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ Tiểu đoàn 79, đại tá Dũng khẳng định, tập thể đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao, bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp tết luôn kịp thời, bí mật, chính xác và an toàn tuyệt đối, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.