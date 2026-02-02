Triển khai nhiều nội dung quan trọng tại Lễ chào cờ tháng 2 của T.Ư Đoàn

Sáng 2.2, tại trụ sở T.Ư Đoàn đã diễn ra Lễ chào cờ tháng 2 của cơ quan T.Ư Đoàn. Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ ẢNH: CƯỜNG ĐẶNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên 2026 và các hoạt động lớn của Đoàn trong thời gian tới.

Nhiều hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân

Tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, đã thông tin về kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tháng 1.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu tham gia Lễ chào cờ tháng 2 ẢNH: CƯỜNG ĐẶNG

Theo đó, T.Ư Đoàn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trọng tâm hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, kết hợp giữa trực quan tại cơ sở và truyền thông trên nền tảng số, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Anh Bùi Quang Huy trao quà tết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc T.Ư Đoàn ẢNH: CƯỜNG ĐẶNG

Trong tháng 1, các chương trình chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như các chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương", "Xuân biên giới - Tết biển đảo", "Mang tết về nhà".

Cùng với đó, nhiều hoạt động đối ngoại, hội nghị, sinh hoạt chính trị quan trọng của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở T.Ư được tổ chức, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà tết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động khó khăn thuộc T.Ư Đoàn ẢNH: CƯỜNG ĐẶNG

Tổ chức hiệu quả Tháng Thanh niên 2026

Anh Nguyễn Quốc Huy cho biết, nhiều nội dung quan trọng đã được Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai trong tháng 2. Trong đó, có việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà tết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc T.Ư Đoàn ẢNH: CƯỜNG ĐẶNG

Bên cạnh đó là việc tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tại buổi lễ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng 50 suất quà tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc cơ quan T.Ư Đoàn. Mỗi suất quà gồm túi quà tết và tiền mặt, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, góp phần động viên tinh thần để cán bộ, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan.