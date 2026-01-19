Lễ chào cờ đặc biệt của người trẻ

Sáng 19.1, tại trụ sở T.Ư Đoàn đã diễn ra Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Tham dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và Phó bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng.

Lễ chào cờ tại trụ sở TƯ Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặc biệt, lễ chào cờ có sự tham dự của nhiều bạn trẻ là những người nổi tiếng trên các lĩnh vực và các thanh thiếu niên tiêu biểu.

Anh Nguyễn Tường Lâm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Nguyễn Thanh Tùng tham gia lễ chào cờ tại trụ sở T.Ư Đoàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sự lan tỏa đặc biệt

Là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, nhưng hôm nay, diễn viên Thu Quỳnh (Phó bí thư Chi đoàn Nhà hát Tuổi trẻ) xuất hiện không phải dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà trong màu áo xanh thanh niên giản dị, đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Thu Quỳnh không giấu được sự bồi hồi trong lần đầu tiên được tham dự một lễ chào cờ quy mô toàn quốc cùng T.Ư Đoàn. Với cô, đây không chỉ là một nghi thức, mà là một niềm vinh dự lớn lao của người nghệ sĩ khi được hòa mình vào dòng chảy chính trị trọng đại của đất nước.

Diễn viên Thu Quỳnh (bìa phải) và các bạn trẻ cùng thay hình nền điện thoại chào mừng Đại hội XIV của Đảng ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Với tư cách là một công dân, một đoàn viên, thanh niên luôn hướng theo lý tưởng của Đảng, mình cảm thấy sự lan tỏa của đại hội lần này hết sức đặc biệt" nữ diễn viên chia sẻ.

Đối với Thu Quỳnh, vai trò của người nghệ sĩ trong thời điểm này không chỉ là sáng tạo nghệ thuật, mà còn là cầu nối để truyền tải tinh thần đoàn kết. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tuyên truyền và đồng lòng, để tất cả mọi người cùng hướng về đại hội".

"Tôi là một ngọn cờ"

Tham dự lễ chào cờ, hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Kinh tế Quốc dân) đã mang đến sự nhiệt huyết rực cháy của một đảng viên trẻ. "Là một đảng viên, em vô cùng vinh dự. Cảm giác như trong mình có một ngọn lửa của sự cống hiến, của tinh thần tuổi trẻ muốn đóng góp cho cộng đồng", Thu Hằng xúc động nói.

Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Hằng tự hào khi được tham gia lễ chào cờ tại T.Ư Đoàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cô sinh viên đã mượn lời bài hát để ví von đầy hình tượng về vai trò của cá nhân trong tập thể lớn: "Việt Nam có trăm triệu lá cờ, và tôi cũng là một lá cờ". Với Thu Hằng, thế hệ Gen Z không chỉ là những người thụ hưởng thành quả của cha ông, mà phải là thế hệ "luôn tiên phong, luôn sẵn sàng cống hiến hết sức mình".

Kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng của Thu Hằng gắn liền với trách nhiệm và hành động. Cô mong muốn thế hệ trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn nữa tinh thần và trách nhiệm của mình, để "góp sức vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước".

Mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, sinh viên Dương Anh Quân mang theo niềm tự hào của màu áo xanh đặc trưng. Với Anh Quân, Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc không thể quên trong quãng đời sinh viên.

"Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi là một trong những đoàn viên được đứng tại đây, trong ngày tuổi trẻ cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng", Anh Quân bày tỏ.

Ngay sau lễ chào cờ, đại biểu đồng loạt thay hình nền điện thoại để chào mừng Đại hội XIV của Đảng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chàng trai trẻ cho biết lễ chào cờ đã khơi dậy trong mình niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam với Đảng, luôn trung thành với Đảng và là cánh tay đắc lực của Đảng. Anh Quân mong muốn sẽ sớm được kết nạp Đảng. "Tuổi trẻ muốn đóng góp nhiều sức mình hơn nữa trong sự phát triển chung, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng", Anh Quân khẳng định.

Không khí của lễ chào cờ càng thêm phần ý nghĩa với sự góp mặt của thế hệ măng non. Em Đặng Kim Thiên Kim, học sinh lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn và đầy trách nhiệm.

Thiên Kim không giấu được sự "bồi hồi thiêng liêng". Với em, đại hội của Đảng không phải là điều gì quá xa vời, mà gắn liền với hình ảnh của Bác Hồ, của 5 điều Bác dạy.

Đặng Kim Thiên Kim cảm thấy tự hào và thấy trách nhiệm phải nỗ lực học tập hơn nữa khi tham gia lễ chào cờ ẢNH: VŨ THƠ

"Ngoài niềm tự hào, em cảm thấy từ trong bản thân mình phải có trách nhiệm. Trách nhiệm cố gắng học tập, trau dồi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ," Thiên Kim chia sẻ.

Lễ chào cờ tại T.Ư Đoàn không chỉ là một nghi thức, mà là sự hội tụ của những khát vọng trẻ. Họ sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới, sẵn sàng đối mặt với thách thức và sẵn sàng viết tiếp những trang sử hào hùng dưới lá cờ vinh quang của Đảng.

Tại Nghệ An: Cũng vào lúc 7 giờ ngày 19.1, hàng trăm cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ chào mừng đại hội. Điểm chào cờ cấp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, với sự tham gia của Thường trực Tỉnh đoàn, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện lễ chào cờ tại Quảng trường Hồ Chí Minh ẢNH: K.H Trong không khí trang nghiêm, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đã thể hiện niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An hướng về Đại hội XIV của Đảng. Tại các điểm chào cờ cấp cơ sở, Ban thường vụ Đoàn các xã, phường và các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức lễ chào cờ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thống nhất về thời gian, nghi thức và ý nghĩa chính trị. Nhiều đơn vị đã lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; khởi công, khánh thành các công trình thanh niên chào mừng Đại hội. Tại Hà Tĩnh: Cũng trong sáng 19.1, gần 300.000 đoàn viên, đội viên thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức lễ chào cờ thể hiện tình cảm và niềm tin của người trẻ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong tiếng quốc ca hùng tráng, tuổi trẻ Hà Tĩnh thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng ẢNH: PHẠM ĐỨC Trước đó, ngày 18.1, hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, gần 5.000 đoàn viên, thanh niên ở Hà Tĩnh đã tích cực tham gia triển khai hàng loạt công trình, phần việc và hoạt động thiết thực, như tổng dọn vệ sinh môi trường; chỉnh trang, chăm sóc cảnh quan tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; ra quân làm đường bê tông, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi; lắp đặt các tuyến đường cờ Tổ quốc, pano, áp phích tuyên truyền... thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Khánh Hoan - Phạm Đức)



