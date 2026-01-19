Sinh viên chào cờ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng nay, tại Nhà truyền thống trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố đã cùng tham gia Lễ Chào cờ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dưới cờ Tổ quốc và cờ Đảng, không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của thế hệ trẻ thành phố.

Sinh viên TP.HCM trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết Lễ Chào cờ được tổ chức nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt của hội viên, sinh viên đối với Đảng, Nhà nước. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa để tuổi trẻ TP.HCM thể hiện sự đồng hành, hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bạn trẻ trang nghiêm hát Quốc ca trong Lễ chào cờ

Có mặt tại Lễ Chào cờ ý nghĩa sáng nay, Nguyễn Thiên Phú, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đồng thời là đảng viên trẻ vừa được kết nạp trong năm nay, không giấu được niềm xúc động. Phú chia sẻ, dự Lễ Chào cờ trong một dịp đặc biệt như thế này khiến bản thân càng cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và trách nhiệm của người đảng viên trẻ.

“Việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là dấu mốc rất quan trọng với mình. Lễ Chào cờ hôm nay không chỉ mang ý nghĩa trang nghiêm mà còn nhắc nhở mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, từ học tập, rèn luyện đến tham gia các hoạt động vì cộng đồng, để xứng đáng với niềm tin đã được trao. Thông qua đó, mình càng thêm ý thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện và cống hiến, từ đó góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển”, Phú bày tỏ.

Lễ Chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Sinh viên thành phố bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ

Cùng chung cảm xúc đó, Phạm Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng Lễ Chào cờ mang lại những giá trị tích cực, nhất là trong việc bồi đắp nhận thức chính trị và tinh thần trách nhiệm công dân cho sinh viên. “Mình cảm thấy rất tự hào khi được tham gia một buổi chào cờ ý nghĩa như thế này. Đây là dịp để bản thân nhìn lại và tự nhắc mình phải cố gắng hơn trong học tập, cũng như tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng”, Thảo nói.

Hàng trăm sinh viên có mặt tham dự Lễ Chào cờ sáng nay

Theo Đặng Thị Tuyết Nhi, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, việc tổ chức Lễ chào cờ gắn với một sự kiện trọng đại của đất nước đã tạo nên không khí đặc biệt. “Buổi lễ hôm nay giúp mình và nhiều bạn sinh viên có mặt ở đây thêm hiểu, thêm trân trọng các giá trị chính trị, lịch sử, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người trẻ đối với tương lai đất nước”, Nhi chia sẻ.

Sinh viên dâng hương tại Đài tưởng niệm sau khi kết thúc Lễ Chào cờ

Kết thúc Lễ Chào cờ, các bạn sinh viên cùng nhau dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là khoảnh khắc lắng đọng, giúp sinh viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp nối, cống hiến cho đất nước.