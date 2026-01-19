Chung một niềm tin trong trái tim người trẻ

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ
Là sinh viên, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm tới thế hệ trẻ, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi nhất để thanh niên phát triển toàn diện, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Từ góc nhìn của người trẻ, "niềm tin" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi môi trường xã hội bảo đảm tính công bằng và cơ hội được phân bổ dựa trên năng lực, người trẻ sẽ có thêm động lực để học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm và theo đuổi những mục tiêu dài hạn.
Khát vọng phát triển của thanh niên cần được nuôi dưỡng bằng những điều kiện thiết thực. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách và chương trình hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực: giáo dục - đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cơ hội thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp, thúc đẩy kỹ năng số và ngoại ngữ, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời. Một môi trường tốt nhất với người trẻ không chỉ là cơ hội tiếp cận tri thức, mà còn là không gian để dám thử, dám sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và trưởng thành từ trải nghiệm.
Tôi tin rằng Đại hội XIV, với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới, sẽ tiếp tục thắp lên niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ; đồng thời mở rộng không gian phát triển để thanh niên được học tập, làm việc và cống hiến nhiều hơn, để cùng chung tay xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Sinh viên Chu Hoa Bảo Trâm (21 tuổi), Phó bí thư Chi bộ sinh viên 3 - Trường ĐH Ngoại thương
Cuộc sống bà con người Mông đã có nhiều thay đổi
Đại diện cho đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, tôi xin gửi tới Đại hội Đảng niềm tin son sắt. Qua nhiều năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của bà con người Mông chúng tôi đã có nhiều đổi thay. Đường lên bản đã có bê tông, trường lớp đã khang trang hơn, con em chúng tôi được đến trường, được học chữ, được mở mang hiểu biết. Bà con luôn ghi nhớ và biết ơn sự quan tâm đó.
Bước vào giai đoạn mới, đồng bào người Mông chúng tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi mong có thêm những con đường kiên cố để bà con đi lại thuận lợi, nông sản làm ra không bị ép giá, trẻ em đến trường an toàn hơn trong mùa mưa rét.
Chúng tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư cho giáo dục vùng cao, để con em người Mông không chỉ biết đọc, biết viết mà còn có nghề nghiệp ổn định, có tri thức để quay về xây dựng quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Đồng bào dân tộc Mông luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đoàn kết một lòng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ rừng, bảo vệ truyền thống văn hóa và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Anh Sùng A Tủa (35 tuổi), nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai
Điểm tựa tinh thần và khát vọng phát triển của người dân
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi hội tụ niềm tin, kỳ vọng và khát vọng phát triển của hàng triệu người con đất Việt, trong đó có những người đang sống, học tập và làm việc xa Tổ quốc như tôi.
Ở nước ngoài, có cơ hội tiếp cận nhiều mô hình phát triển, nhiều cách thức quản trị quốc gia khác nhau, tôi càng thấm thía hơn vai trò đặc biệt quan trọng của sự lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh và trí tuệ với một Đảng cầm quyền ở nước ta. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo kiên định của Đảng.
Cảm xúc lớn nhất của tôi khi hướng về đại hội là niềm tin. Đó là niềm tin vào sự đoàn kết và trí tuệ tập thể của Đảng, vào bản lĩnh chính trị đã được tôi luyện qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy thử thách, và vào tinh thần trách nhiệm trước dân tộc của các đại biểu tham dự đại hội. Tôi tin rằng với tinh thần dân chủ, khách quan và vì lợi ích chung của đất nước, đại hội sẽ lựa chọn được những đảng viên ưu tú nhất, hội đủ "đức - tài - tầm", có đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Là một trí thức trẻ, tôi kỳ vọng đại hội sẽ đặt niềm tin vào những cán bộ vừa có nền tảng lý luận vững chắc, vừa am hiểu thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và luôn đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết. Kỳ vọng ấy còn gắn liền với mong muốn đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, phát triển kinh tế song hành với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
PGS-TS Trần Lê Hưng, Trường Kỹ sư Paris, ĐH Gustave Eiffel, Pháp; thành viên Ban chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu
Nhiều đổi mới mang tính lịch sử
Trước Đại hội, trên các kênh thông tin đại chúng và truyền thông, người dân trong nước và kiều bào đã chứng kiến nhiều chính sách đổi mới mang tính lịch sử, là sự thay đổi lớn trong hệ thống điều hành đất nước.
Là một nhà khoa học đang nghiên cứu và làm việc tại nước ngoài, tôi có thể thấy rõ sự thay đổi lớn trong việc vận hành của bộ máy, nhất là những lĩnh vực liên quan tới chuyên môn khoa học của mình. Nhưng để đạt được mục tiêu về phát triển ngành khoa học mũi nhọn, như Nghị quyết 57 đề ra, là một thách thức không hề nhỏ, bởi rất khó để ta có thể học hỏi, nhận chuyển giao công nghệ bán dẫn tối tân từ các nước có nền công nghiệp mạnh nhất trên thế giới, vì nắm được công nghệ sẽ làm chủ cuộc chơi.
Để làm được điều này, Nhà nước cần có chiến lược ngoại giao công nghệ cấp quốc gia, thu hút các tập đoàn bán dẫn lớn trên thế giới, tạo được niềm tin với đối tác. Các nhà khoa học bán dẫn Việt Nam sẽ là cầu nối, là nguồn đào tạo để nhân ra nhiều nhà khoa học bán dẫn trong nước, tạo nguồn nhân lực chất xám để tiếp nhận công nghệ tối tân, đồng thời phát triển công nghệ của riêng mình.
Chúng ta cũng cần phát triển ngành nông nghiệp xanh vốn là lợi thế của Việt Nam. Chúng ta cần có nhiều nhà khoa học làm nông nghiệp thực thụ, có khả năng thương mại hóa sản phẩm, kể những câu chuyện cho sản phẩm của mình, biến nông sản thành sản phẩm có giá trị cao.
Để nâng tầm năng lực khoa học của đất nước, cần xây dựng các cơ sở đổi mới sáng tạo ít nhất tại mỗi tỉnh, thành; các địa phương lớn có thể có nhiều hơn một trung tâm, đây sẽ là cơ sở để kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt, luật Sở hữu trí tuệ cần được đơn giản hóa; chuyên viên, cán bộ đánh giá sở hữu trí tuệ cần có chuyên môn, linh hoạt trong đánh giá để Việt Nam là nước có số lượng bằng sáng chế cao trong khu vực và thế giới, bởi bằng sáng chế chính là thước đo của sự phát triển khoa học của một đất nước, nó giống như số lượng bài báo quốc tế đánh giá năng lực nghiên cứu của các trường, các viện trên thế giới.
TS Đinh Hùng Cường, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, Viện hóa học nước biển Fukuoka, Nhật Bản; Trưởng ban cố vấn, Trưởng ban kiểm tra Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF)
Tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp
Là một người con của đồng bào dân tộc Dao Tiền, hướng về Đại hội Đảng lần này, tôi mang theo nhiều kỳ vọng, không chỉ là mong muốn chung chung mà là những nhu cầu thiết yếu từ chính thực tế đời sống tại bản làng chúng tôi. Tôi mong mỏi Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách sâu sát hơn nữa để bảo tồn văn hóa truyền thống. Với người Dao Tiền, chúng tôi muốn giữ gìn được nếp nhà cổ, giữ được nghề thêu thùa, vẽ sáp ong, nhuộm chàm và đặc biệt là nghề làm giấy dó. Tôi mong rằng văn hóa không chỉ để trưng bày, mà phải trở thành sinh kế.
Hiện nay, thanh niên dân tộc thiểu số như chúng tôi rất muốn khởi nghiệp, muốn làm du lịch cộng đồng kết hợp nông nghiệp. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là hạ tầng giao thông. Đường vào bản còn quá nhiều cua dốc, nhỏ hẹp, gây trở ngại lớn cho việc đón khách du lịch. Tôi rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng đường sá, tạo đà cho du lịch vùng cao phát triển.
Chúng tôi cũng mong muốn Đảng có những chính sách thông thoáng tạo điều kiện cho người dân bản địa làm du lịch cộng đồng và có những cán bộ cơ sở thực sự thấu hiểu, đồng cảm và đồng hành cùng bà con. Chúng tôi mong có những cán bộ biết tạo điều kiện, biết hướng dẫn pháp lý để người dân phát huy được tài nguyên bản địa. Chỉ khi có sự hậu thuẫn vững chắc về chính sách và con người, thanh niên dân tộc thiểu số mới dám nghĩ, dám làm và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Lý Thị Hằng (32 tuổi, dân tộc Dao Tiền), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ
Niềm tin được củng cố từ sự mở rộng không gian dân chủ
Qua quá trình đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, tôi nhận thấy lực lượng trí thức trẻ - những người sinh ra trong thời kỳ đổi mới, trưởng thành trong giai đoạn hội nhập và đang sống trong kỷ nguyên số - ngày càng thể hiện vai trò tích cực. Đây là thế hệ mang tư duy mở, khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu và khát vọng cống hiến mạnh mẽ. Việc tạo điều kiện để thế hệ này tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội không chỉ làm phong phú thêm nội dung văn kiện, mà còn là sự đầu tư cho tương lai, nơi tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển.
Từ góc độ xây dựng Đảng, việc lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để các chủ trương, đường lối lớn của Đảng được soi chiếu từ nhiều chiều cạnh, phản ánh đúng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Quá trình này cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, khi người dân thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và trân trọng.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, việc tiếp tục mở rộng và thực hành dân chủ một cách thực chất sẽ là nền tảng quan trọng để Đại hội XIV trở thành nơi kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân. Khi dân chủ được nuôi dưỡng từ quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước sẽ có thêm sức sống, tính khả thi và sự đồng thuận xã hội bền vững.
TS Nguyễn Viết Hải, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội
Hôm nay là tương lai của rất nhiều năm sau
Những ngày này, ai ai cũng cảm thấy đất nước đang đứng trước một dấu mốc rất quan trọng. Là một thiếu niên, em thấy rất háo hức xen lẫn một chút hồi hộp, bởi em hiểu những gì đang diễn ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều năm sau.
Đại hội XIV, trong cảm nhận của em, không phải một sự kiện xa vời, mà là điều đang gắn với cuộc sống của từng người, trong đó có thế hệ trẻ như chúng em. Em cũng cảm nhận rõ về một Việt Nam đang chuyển mình với rất nhiều niềm tin và kỳ vọng. Và trong dòng chảy đó, em thấy mình nhỏ bé, nhưng không đứng ngoài - em đang lớn lên cùng với tương lai của đất nước.
Từ những quan sát và trải nghiệm của bản thân, trong em hình thành niềm tin rất rõ ràng. Em tin tưởng vào Đảng, vào Nhà nước và vào các bác lãnh đạo - những người đang chịu trách nhiệm định hướng con đường phát triển của đất nước. Niềm tin ấy được tạo nên từ chính những gì em đang được thụ hưởng: một môi trường hòa bình, cơ hội học tập, điều kiện để theo đuổi nghệ thuật và phát triển ước mơ.
Từ niềm tin đó, em kỳ vọng sau đại hội, đất nước sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc thế hệ trẻ. Em mong những bạn nhỏ ở vùng khó khăn sẽ có thêm cơ hội đến trường, được bảo vệ và được tạo điều kiện để vươn lên. Em cũng kỳ vọng văn hóa và nghệ thuật sẽ tiếp tục được quan tâm, để những bạn trẻ có năng khiếu như em được phát triển trong một môi trường lành mạnh.
Ca sĩ Cao Phú Quý (13 tuổi), học sinh lớp 8, Trường THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội
