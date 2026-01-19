Chung một niềm tin trong trái tim người trẻ

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

Là sinh viên, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm tới thế hệ trẻ, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi nhất để thanh niên phát triển toàn diện, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

ẢNH: NVCC

Từ góc nhìn của người trẻ, "niềm tin" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi môi trường xã hội bảo đảm tính công bằng và cơ hội được phân bổ dựa trên năng lực, người trẻ sẽ có thêm động lực để học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm và theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Khát vọng phát triển của thanh niên cần được nuôi dưỡng bằng những điều kiện thiết thực. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm những chính sách và chương trình hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực: giáo dục - đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cơ hội thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp, thúc đẩy kỹ năng số và ngoại ngữ, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời. Một môi trường tốt nhất với người trẻ không chỉ là cơ hội tiếp cận tri thức, mà còn là không gian để dám thử, dám sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và trưởng thành từ trải nghiệm.

Tôi tin rằng Đại hội XIV, với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới, sẽ tiếp tục thắp lên niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ; đồng thời mở rộng không gian phát triển để thanh niên được học tập, làm việc và cống hiến nhiều hơn, để cùng chung tay xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Sinh viên Chu Hoa Bảo Trâm (21 tuổi), Phó bí thư Chi bộ sinh viên 3 - Trường ĐH Ngoại thương