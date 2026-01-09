Sinh viên VN trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Trách nhiệm, khát vọng và hành động

Thưa anh, nhìn lại chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, theo anh đâu là những dấu ấn và bản sắc nổi bật nhất của tổ chức Hội trong đồng hành cùng sinh viên và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc?

Anh Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên Việt Nam luôn kiên định mục tiêu là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của sinh viên, đồng thời là môi trường giáo dục, rèn luyện thế hệ trí thức trẻ cho đất nước. Dấu ấn xuyên suốt và nổi bật nhất của tổ chức Hội là tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và đất nước giao phó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lấy đường lối, chủ trương của Đảng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong từng giai đoạn cách mạng, đồng hành cùng các thế hệ sinh viên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN ẢNH: CTV

Từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rồi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của sinh viên, góp phần hình thành nên các thế hệ trí thức trẻ vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội.

Bản sắc làm nên sức sống bền bỉ của Hội Sinh viên Việt Nam chính là sự gắn bó mật thiết, bền chặt với sinh viên, là một người bạn thân thiết, tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Từ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, Hội lấy sinh viên làm trung tâm của mọi hoạt động, không ngừng chăm lo, hỗ trợ và tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành. Cùng với đó, tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho đất nước được hun đúc, bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bản sắc ấy tiếp tục được kế thừa và thể hiện sinh động trong tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin hội nhập của sinh viên Việt Nam hôm nay. Sinh viên không chỉ nỗ lực học tập, say mê nghiên cứu khoa học, mà còn xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó lan tỏa hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, trách nhiệm, giàu khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo anh, sinh viên Việt Nam hôm nay cần được trang bị những hành trang cốt lõi nào để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới này?

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng, theo tôi, sinh viên Việt Nam hôm nay cần được trang bị 2 hành trang cốt lõi.

Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các quyết sách quan trọng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng ẢNH: CTV

Thứ nhất là bản lĩnh chính trị vững vàng. Sinh viên cần có lòng yêu nước sâu sắc, kiên định vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; đồng thời giữ vững "la bàn giá trị" trước những biến động nhanh, đa chiều của thế giới hiện nay. Bản lĩnh chính trị giúp sinh viên biết phân biệt đúng - sai, tiến bộ - lạc hậu, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Đây là nền tảng để sinh viên không chỉ trở thành người có tri thức, mà còn là công dân có lý tưởng, có trách nhiệm với tương lai dân tộc.

Thứ hai là tri thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Sinh viên cần được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, tư duy khoa học, năng lực tự học suốt đời và khả năng thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học - công nghệ. Cùng với đó là các kỹ năng thiết yếu như ngoại ngữ, năng lực số, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Quan trọng hơn cả là tinh thần dấn thân, sẵn sàng đưa tri thức vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề của đất nước và cộng đồng. Khi tri thức gắn với trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến, sinh viên Việt Nam sẽ thực sự trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo anh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị mở ra những cơ hội và yêu cầu gì đối với sự phát triển của sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam sẽ hành động như thế nào để đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống sinh viên?

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới và yêu cầu phát triển mới đối với sinh viên Việt Nam. Nghị quyết khẳng định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt của tăng trưởng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong một hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sinh viên trong việc nâng cao chất lượng học tập, năng lực nghiên cứu, khả năng sáng tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Để nghị quyết thực sự đi vào đời sống sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam xác định rõ vai trò là lực lượng tổ chức thực hiện trực tiếp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm của Hội không dừng ở tuyên truyền hay phát động phong trào, mà là xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể để sinh viên tham gia ngay từ khâu học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đến ứng dụng, khởi nghiệp và phụng sự xã hội.

Hội sẽ định hướng và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, cống hiến của hội viên, sinh viên các cấp ẢNH: CTV

Hội Sinh viên Việt Nam tập trung đồng hành với sinh viên trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy công bố khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ; hình thành mạng lưới sinh viên tài năng trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược theo định hướng của Chính phủ; kết nối sinh viên với viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó trực tiếp đóng góp vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết 57 và Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra. Sinh viên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà là lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế tri thức.

Quá trình tổ chức thực hiện được Hội triển khai theo phương châm "hành động đột phá, lan tỏa kết quả", chuyển mạnh từ phong trào mang tính hình thức sang các hoạt động có mục tiêu rõ, sản phẩm rõ, kết quả đo đếm được, lấy hiệu quả thực chất của sinh viên làm thước đo. Các hoạt động trọng tâm được thiết kế theo tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, bảo đảm sinh viên dễ tham gia, dễ tiếp cận, dễ phát huy năng lực; mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ, kết quả rõ; và có thể đo lường bằng những con số, sản phẩm, tác động cụ thể.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo anh, sinh viên Việt Nam và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cần thể hiện niềm tin với Đảng, trách nhiệm chính trị và khát vọng cống hiến như thế nào để góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra những quyết sách chiến lược cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, sinh viên Việt Nam và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm chính trị và sứ mệnh cống hiến của mình đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Trước hết, sinh viên Việt Nam hôm nay "sắt son niềm tin với Đảng", tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Niềm tin ấy không chỉ được thể hiện bằng nhận thức và tình cảm, mà quan trọng hơn là bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; bằng việc kiên định lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, trách nhiệm chính trị được cụ thể hóa bằng việc tập hợp, định hướng và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, cống hiến của hội viên, sinh viên các cấp. Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào và chương trình hành động, trọng tâm là phong trào "Sinh viên 5 tốt", nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng; qua đó tạo môi trường để sinh viên phát huy tối đa năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Với tinh thần đó, Hội Sinh viên Việt Nam kêu gọi hội viên, sinh viên trong nước và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài ra sức thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các quyết sách quan trọng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là cách thiết thực nhất để sinh viên Việt Nam hôm nay thể hiện niềm tin với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Xin cảm ơn anh.