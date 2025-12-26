Nêu cao khát vọng cống hiến của thanh niên

Hoạt động Đoàn ngày càng sát với nhiệm vụ chính trị

Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư vào buổi sáng có ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Phi Long bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư, nổi bật trên 3 lĩnh vực: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Định hướng một số nội dung trọng tâm, ông Long đề nghị Đoàn thanh niên mặt trận tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ lần thứ I; kiên định 3 quan điểm chỉ đạo lớn: lấy nhân dân làm trung tâm, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền và lấy kết quả thực chất có thể đo lường làm thước đo.

Ông Long cũng đề nghị đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn; chuyển mạnh từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", từ phong trào mang tính hình thức sang hiệu quả thiết thực; xác định rõ "việc gì, ai làm, bao giờ xong và đo bằng gì, kết quả thế nào". Cạnh đó, cần khơi dậy tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hình thành lớp cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" đáp ứng yêu cầu của hệ thống mặt trận và các đoàn thể.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đại hội hôm nay là dịp để khẳng định vai trò, trách nhiệm và không gian cống hiến của tuổi trẻ trong việc chuẩn bị nguồn lực, tạo nền tảng tư tưởng, sẵn sàng cho các sự kiện lớn sắp tới của Đảng, đất nước và MTTQ VN.

Anh Triết đánh giá hoạt động của Đoàn ngày càng sát với nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thống nhất cao với dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030, anh Triết chia sẻ 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, không ngừng rèn luyện, phấn đấu nêu cao khát vọng cống hiến tuổi trẻ, tuổi trẻ mặt trận, quy tụ đội ngũ đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, sinh viên đến từ nhiều cơ quan khác nhau.

Thứ hai, khẳng định dấu ấn tuổi trẻ mặt trận bằng năng lực, hành động, giải quyết các vấn đề bằng kết quả cụ thể, đo đếm được. Theo anh Triết, dấu ấn của tuổi trẻ mặt trận không chỉ đo ở số lượng hoạt động mà phải ở khả năng giải quyết những việc khó, cụ thể, bằng những sáng kiến bám sát chức năng tham mưu, lắng nghe phản hồi từ nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Thứ ba, củng cố nội lực; tổ chức Đoàn phải thực sự là môi trường để thanh niên rèn luyện và trưởng thành cho thanh niên trong khối. Muốn phong trào đi vào chiều sâu, nhiệm vụ chính trị triển khai có hiệu quả thì tổ chức Đoàn phải làm việc chuẩn mực, uy tín. Anh Triết cũng cho rằng việc phát hiện, tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Đoàn phải thực hiện chủ động, liên tục, có tầm nhìn dài hạn. Công tác phát triển Đảng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, tổ chức Đoàn trở thành môi trường thử thách, rèn luyện nơi đoàn viên ưu tú tôi luyện bản lĩnh chính trị.

Tại đại hội, ban tổ chức đã công bố quyết định chỉ định 21 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 7 nhân sự tham gia Ban Thường vụ; 12 nhân sự chính thức, 3 nhân sự dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư giai đoạn 2025 - 2030.

Tấm gương sáng, tiêu biểu về lòng trung thành với Đảng

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng T.Ư ẢNH: MINH ĐỨC

Báo cáo chính trị cho thấy giai đoạn 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư đã đạt được những thành tựu toàn diện và ấn tượng, khẳng định vị thế là "đội dự bị tin cậy của Đảng".

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng và đổi mới. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và Đoàn. Điểm nhấn nổi bật là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với 158 hội thảo, tọa đàm được tổ chức và 79 giải thưởng tại các cuộc thi chính luận, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của đoàn viên khối cơ quan Đảng. Các hoạt động giáo dục truyền thống như "Hành trình về nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên tham gia, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Phong trào thanh niên tình nguyện đã để lại nhiều dấu ấn xã hội sâu sắc. Đặc biệt, công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt kết quả đáng khích lệ. Thời gian qua, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 1.167 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 795 đoàn viên vinh dự được kết nạp, bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho các cơ quan Đảng T.Ư.

Phát biểu tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ vừa qua và mong muốn Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư sẽ cùng nhau giữ ngọn lửa lý tưởng - lý tưởng của sự cống hiến, lý tưởng của sự phụng sự.

Theo chị Trang, cần không ngừng học tập, học tập từ thực tiễn, học tập từ công việc, từ bạn bè, đồng nghiệp. "Chỉ có học tập thì chúng ta mới có trí tuệ, và khi có trí tuệ thì chúng ta mới có đủ cơ sở để sáng tạo và có những hành động đúng và trúng", chị Trang nhìn nhận.

Điểm nữa, chị Trang cho rằng cần giữ một trái tim dũng cảm và tử tế. "Chỉ có dũng cảm thì chúng ta mới có thể đối mặt, dám đối mặt với những thách thức; dũng cảm thì chúng ta mới dám nhận lãnh những nhiệm vụ mới, những nhiệm vụ khó, lĩnh vực khó khăn. Chỉ có tử tế thì chúng ta mới có thể bản lĩnh và thực hiện tốt được đạo đức công vụ, trung thực trong mọi hoạt động của mình. Và từ đó, chúng ta cùng nhau đoàn kết để thực hiện những khát vọng cao đẹp mà các đồng chí đã đề ra", chị Trang bày tỏ.

Chị Trang cũng mong muốn tuổi trẻ các cơ quan Đảng T.Ư phải thực sự là tấm gương sáng nhất, tiêu biểu nhất về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. "Các đồng chí phải là những trí thức trẻ mang trong mình lý tưởng cao đẹp, luôn trăn trở để có những văn bản tham mưu sắc bén nhất, những hành động quyết liệt nhất vì sự lớn mạnh của Đảng và sự phồn vinh của đất nước", chị Trang nói.

Đại hội đã công bố quyết định của T.Ư Đoàn về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên các cơ quan Đảng T.Ư khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.