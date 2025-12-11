Anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ cơ chế tương tác với thanh thiếu nhi tài năng

Chiều 11.12, T.Ư Đoàn phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đón tiếp và báo cáo chuyên đề dành cho lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của Liên bang Nga.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lại Đức Vượng, Phó vụ trưởng vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn và 21 công chức cao cấp của Liên bang Nga.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà trưởng đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của Liên bang Nga ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo ban tổ chức, đây là chương trình ý nghĩa của hoạt động giao lưu chuyên đề giữa hai nước, để tăng cường hiểu biết về mô hình tổ chức thanh niên, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực công tác thanh niên và đào tạo cán bộ.

Tạo môi trường để người trẻ thể hiện năng lực

Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đã báo cáo chuyên đề "Cơ chế tương tác của T.Ư Đoàn với thanh thiếu niên và nhi đồng có tài". Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, T.Ư Đoàn được Đảng và Nhà nước giao giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, đặc biệt thông qua Đề án 1314/QĐ-TTg giai đoạn 2022 - 2030 với 5 nhóm nhiệm vụ chính: phát hiện, bồi dưỡng, phát huy, hỗ trợ và đồng hành lâu dài.

T.Ư Đoàn đã xây dựng hệ thống cơ chế phát hiện tài năng, trải rộng từ các sân chơi, giải thưởng cấp quốc gia như: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Quả cầu vàng, Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Thầy thuốc trẻ tiêu biểu, Người thợ trẻ giỏi, đến các kỳ thi tin học, robotics và các cuộc thi kỹ năng công nghệ có yếu tố quốc tế.

Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi giao lưu chuyên đề với đại biểu lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của Liên bang Nga ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Minh Triết, đây là những công cụ quan trọng giúp mở rộng nguồn dữ liệu nhân tài và tạo môi trường để người trẻ thể hiện năng lực.

Cùng với đó là việc xây dựng các mạng lưới chuyên môn như: Mạng lưới Sinh viên tài năng công nghệ, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Mạng lưới Lương Định Của hay các tổ chức nghề nghiệp như Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là những nền tảng cấu trúc giúp kết nối trí thức trẻ, thúc đẩy chia sẻ tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Các diễn đàn quy mô quốc gia như: Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hay chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục cũng tạo ra không gian trao đổi chính sách và lan tỏa tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Hình thành thế hệ thanh niên "vừa hồng vừa chuyên"

Theo anh Nguyễn Minh Triết, bên cạnh phát hiện, T.Ư Đoàn đặc biệt coi trọng bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất và năng lực nghiên cứu khoa học cho người trẻ.

Nhiều chương trình được tổ chức thường xuyên như hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, giao lưu với nhân chứng lịch sử, gặp gỡ các nhà khoa học quốc tế, hay các khóa hỗ trợ ngoại ngữ, kỹ năng công bố quốc tế.

Những hoạt động này góp phần hình thành thế hệ thanh niên "vừa hồng vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị và khả năng hội nhập cao.

Các đại biểu lớp bồi dưỡng công chức cao cấp của Liên bang Nga tham gia chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh cơ chế phát huy và sử dụng tài năng trẻ. Nhiều bạn trẻ được huy động vào Tổ công nghệ số cộng đồng, tham gia chuyển đổi số tại cơ sở, hỗ trợ hàng triệu người dân tiếp cận tiện ích số. Đây là minh chứng cho cách T.Ư Đoàn đưa tài năng trẻ trực tiếp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc phần trình bày, đại diện đoàn công chức cao cấp Liên bang Nga đặt nhiều câu hỏi liên quan đến mô hình tổ chức thanh niên Việt Nam, cơ chế vận hành các giải thưởng tài năng, kinh nghiệm số hóa công tác giáo dục truyền thống.

Phần hỏi đáp diễn ra sôi nổi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của phía bạn đối với các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên có tài tại Việt Nam.