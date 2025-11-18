Anh Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân dịp 20.11

Ngày 18.11, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo, cơ sở giáo dục đại học nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Anh Nguyễn Minh Triết đã tới thăm, chúc mừng GS-TSKH Nguyễn Đông Anh, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành cơ học, nguyên Viện trưởng Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng GS-TSKH Nguyễn Đông Anh ẢNH: CHÂU LINH

GS Nguyễn Đông Anh là người có nhiều thành tích trong đào tạo và nghiên cứu: chủ biên 2 bộ sách chuyên khảo và 2 bộ giáo trình; công bố 50 bài báo tạp chí trong nước và 75 bài báo tạp chí quốc tế; chủ trì, chủ nhiệm 2 chương trình, đề tài cấp nhà nước và 6 chương trình, đề tài cấp bộ; có 2 sáng chế và đã hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ.

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến cho khoa học của GS Nguyễn Đông Anh. Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc GS Nguyễn Đông Anh luôn mạnh khỏe, tiếp tục lan tỏa ngọn lửa đam mê nghiên cứu, truyền cảm hứng chinh phục tri thức cho các thế hệ nhà khoa học và sinh viên.

Anh Nguyễn Minh Triết trò chuyện cùng GS Nguyễn Đông Anh ẢNH: CHÂU LINH

Sự quan tâm của Đoàn - Hội luôn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tới thăm, chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là ngôi trường đã đào tạo khoảng 38.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, với 160 chương trình đào tạo, 65 chương trình cử nhân, kỹ sư, 63 chương trình thạc sĩ, 32 chương trình tiến sĩ.

Đại học đã nhận nhiều giải thưởng cao quý từ Đảng và Nhà nước, bao gồm danh hiệu Anh hùng Lao động (2000), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2006), cùng các Huân chương Hồ Chí Minh (2001, 2016), Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động… Ngoài ra, trường còn đoạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học như Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, VIFOTEC và nhiều giải thưởng quốc tế.

Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng Đại học Bách Khoa Hà Nội nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam ẢNH: CHÂU LINH

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng nhân Ngày nhà giáo Việt Nam tới tập thể lãnh đạo, giảng viên và cán bộ nhà trường.

Tiếp đoàn, PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam nhân dịp này.

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, sự quan tâm của Đoàn - Hội luôn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt trong bối cảnh nhà trường đang nỗ lực thực hiện chiến lược chuyển đổi mô hình đại học nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

"Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng tổ chức Đoàn - Hội trong các chương trình hỗ trợ sinh viên, phát triển tài năng trẻ, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học trẻ tiềm năng trong tương lai", ông Thắng khẳng định.