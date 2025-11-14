Tuyên dương 80 nhà giáo trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' 2025

Tối 14.11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh 80 nhà giáo tiêu biểu trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2025.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các bộ ngành và Tập đoàn Thiên Long.

Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp

Theo ban tổ chức, sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình nhận được 263 hồ sơ đề cử từ 25 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành và Bộ đội Biên phòng; 201 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn.

Hội đồng đã lựa chọn 80 nhà giáo tiêu biểu nhất để tham gia chuỗi hoạt động tại Hà Nội; 121 thầy cô còn lại sẽ nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Bùi Quang Huy trao bằng khen tặng các thầy cô được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Năm 2025, chương trình có nhiều điểm mới: quy mô xét chọn lớn nhất từ trước đến nay; mở rộng đối tượng đến 248 xã biên giới sau sắp xếp đơn vị hành chính; xã hội hóa mạnh mẽ với nguồn lực đến từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân.

Các giáo viên được tuyên dương đều là những nhà giáo bền bỉ bám trường, bám bản, có nhiều sáng kiến đổi mới dạy học, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn. Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về sự tận tâm, hy sinh thầm lặng vì học trò.

Song hành cùng đó, nhiều hoạt động cộng đồng được triển khai tại Lai Châu, Quảng Ninh, Tây Ninh: xây dựng, sửa chữa điểm trường, phòng học, thư viện; trao học bổng cho học sinh vượt khó; tặng dụng cụ học tập; mở rộng không gian đọc.

Các thầy cô đến tham dự chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hành trình gieo chữ của các thầy cô luôn được đồng hành

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong số những gương mặt được vinh danh có những thầy cô đã dành trọn đời công tác gắn bó với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản, trở thành điểm tựa tri thức giữa những vùng đất còn nhiều gian khó.

Có những thầy cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Cũng có những người vượt lên hoàn cảnh riêng, kiên trì gieo chữ ở những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng bằng khen cho các thầy cô được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thông qua chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô", Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mong rằng các thầy cô cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng và lời tri ân chân thành mà tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gửi gắm.

"Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ, những hy sinh thầm lặng của các thầy cô, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình gieo chữ của các thầy cô luôn được đồng hành, được thấu hiểu và được đặt ở vị trí xứng đáng", anh Lâm chia sẻ.

Theo ban tổ chức, 80 thầy cô được vinh danh đã nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.