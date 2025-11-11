Anh Nguyễn Minh Triết: Hội thảo về AI mở ra hành trình mới cho trí thức trẻ

Chiều 11.11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường với chủ đề "Thu hút và quản lý nhân lực trong kỷ nguyên AI".

Tham dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cùng hàng trăm sinh viên, giảng viên và các chuyên gia công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Hội thảo do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland và Học viện Ngân hàng. Đây là hoạt động thứ 3 trong chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, được tổ chức gắn liền với các nhóm ngành công nghệ chiến lược quốc gia.

Điểm hẹn mới của tri thức

Phát biểu tại hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường không còn là những khái niệm xa vời trong phòng thí nghiệm. Chúng đang tái định hình cách con người học tập, làm việc và giao tiếp, mở ra không gian mới của tri thức, sáng tạo và quản trị.

Những công nghệ này đang được xem như "hệ thần kinh trung ương" của xã hội số khi dữ liệu, cảm xúc và hành vi con người được kết nối trong một cấu trúc thống nhất. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, phải trở thành lực lượng nòng cốt, không chỉ học, công nghệ mà còn dẫn dắt công nghệ vì con người và vì đất nước.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân ban cố vấn hội thảo ẢNH: CHÂU LINH

Theo anh Triết, chuỗi hội thảo này là một "điểm hẹn mới của tri thức", nơi sinh viên có thể gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ những thành quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược.

"Chúng tôi mong rằng hội thảo hôm nay không chỉ là một bước khởi đầu đầy ý nghĩa mà sẽ mở ra hành trình mới cho trí thức trẻ được gặp nhau, kết nối và cùng nhau kiến tạo tương lai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường nói riêng và các lĩnh vực công nghệ chiến lược nói chung", anh Triết nói.

Tập trung xây dựng một hệ sinh thái nhân tài

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, trong kỷ nguyên chuyển đổi số và bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, các công nghệ như bản sao số (Digital Twin), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) đang định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Việt Nam đang tích cực xây dựng hệ sinh thái công nghệ số, phát triển nền tảng dữ liệu lớn, hạ tầng tính toán và năng lực AI quốc gia.

Anh Trần Quang Hưng phát biểu tại hội thảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Anh Hưng nhấn mạnh, AI sẽ không thay thế con người mà thay vào đó, sẽ định hình lại giá trị và năng lực của con người trong tổ chức. Do đó, chiến lược nhân sự mới phải tập trung xây dựng một hệ sinh thái nhân tài cho phép học hỏi, thích ứng và đổi mới liên tục.

Tại hội thảo, TS Đinh Ngọc Thạnh, Phó chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giám đốc Công nghệ GFI Group (Úc) đã phân tích cơ hội, thách thức và lên kế hoạch hành động thực chiến cho người trẻ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

TS Mai Tấn Tài phát biểu tại điểm cầu trực tuyến ẢNH: CHÂU LINH

TS Mai Tấn Tài, giảng viên Đại học Dublin City (Ireland), chia sẻ về ứng dụng dữ liệu học tập và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới giáo dục.

Đặc biệt, hội thảo còn là nơi các sinh viên giới thiệu những đề tài và mô hình ứng dụng nổi bật. Điển hình là tham luận "Công nghệ thực tế ảo - Giải pháp mới cho việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên" của sinh viên Nguyễn Lê Anh Tuấn (Đại học Duy Tân), thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ Việt Nam.