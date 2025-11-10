Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Thấu hiểu để đồng hành - Mang trí tuệ nhân tạo đến cánh đồng Việt

10/11/2025 08:00 GMT+7

Mỗi mùa vụ, người nông dân có không ít lo toan: từ thời tiết thất thường, dịch bệnh bất ngờ hay băn khoăn về giá cả thị trường. Chúng tôi hiểu sâu sắc những vất vả, họ loay hoay trên cánh đồng khi không có chuyên gia bên cạnh - từ đó nền tảng Trí tuệ Nhân tạo 'Đom Đóm' đã ra đời.

Thấu hiểu để đồng hành - Mang trí tuệ nhân tạo đến cánh đồng Việt - Ảnh 1.

Đom Đóm AI - trí tuệ nhân tạo tiên phong đồng hành cùng người nông dân Việt Nam

"Đom Đóm" là tâm huyết của những con người thực sự hiểu và thương nền nông nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin mà "Đom Đóm" đưa ra đều được xây dựng trên nền tảng khoa học vững chắc, chắt lọc từ kiến thức sâu rộng về thổ nhưỡng, vùng trồng, và đặc tính canh tác riêng biệt của nền nông nghiệp Việt Nam.

Khi người nông dân lo lắng khi cây trồng có dấu hiệu lạ, "Đom Đóm" sẽ phân tích và “chẩn đoán bệnh” thông qua hình ảnh từ đó hướng dẫn cách xử lý kịp thời. Nỗi lo "được mùa mất giá" cũng sẽ vơi đi, vì "Đom Đóm" liên tục cập nhật giá nông sản, giúp bà con chủ động hơn. Thêm vào đó, dự báo thời tiết chi tiết và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu bằng giọng nói và ngôn ngữ gần gũi sẽ giúp bà con kiểm soát được việc canh tác.

Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người - bà con hãy cho "Đom Đóm" cơ hội được cùng bà con biến những vất vả thành thành quả. Hãy trải nghiệm phiên bản thử nghiệm (beta) ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt trên chính cánh đồng của mình.

