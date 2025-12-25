Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng T.Ư

Chiều 25.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra phiên trọng thể tại Hà Nội, với sự tham gia của 168 đại biểu chính thức đại diện cho gần 25.000 đoàn viên.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, gương mẫu

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao sự trưởng thành nhanh chóng của tuổi trẻ các cơ quan Đảng T.Ư. Dù mới được thành lập và hoạt động theo mô hình mới, nhưng với 13 cơ sở Đoàn trực thuộc cùng gần 25.000 đoàn viên, khối đã khẳng định được vị thế của lực lượng tham mưu chiến lược tại các cơ quan đầu não của Đảng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị tuổi trẻ các cơ quan Đảng T.Ư phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

"Khó khăn càng nhiều, yêu cầu càng cao thì tinh thần cống hiến của tuổi trẻ các cơ quan Đảng T.Ư cần phải rực cháy hơn nữa", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: CHÂU LINH

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động tự đặt ra và đi tìm lời giải cho những "câu hỏi khó" gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đó là làm thế nào để nâng cao chất lượng tham mưu trong điều kiện dữ liệu lớn; làm sao để chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đặc biệt, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số. Trong đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định là mũi nhọn, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội ẢNH: CHÂU LINH

3 điều tâm huyết mong muốn mỗi bạn trẻ cùng thực hiện

Dành nhiều tình cảm cho đoàn viên, thanh niên các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn đã chia sẻ 3 điều tâm huyết, mong muốn mỗi bạn trẻ cùng thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, phải giữ được ngọn lửa lý tưởng - lý tưởng của sự cống hiến và phụng sự. Đây là nền tảng để mỗi cán bộ, đoàn viên vững vàng trước khó khăn, thử thách.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: CHÂU LINH

Thứ hai, không ngừng học tập từ thực tiễn công việc, từ đồng chí, đồng nghiệp và từ chính cuộc sống, bởi "chỉ có học tập mới có trí tuệ" để sáng tạo và hành động đúng.

Thứ ba, mỗi đoàn viên cần giữ cho mình "một trái tim dũng cảm và một trái tim tử tế". Chỉ có dũng cảm mới dám đối mặt với thách thức, dám nhận việc mới, việc khó; và chỉ có tử tế mới giúp mỗi người giữ vững bản lĩnh, thực hiện tốt đạo đức công vụ, trung thực trong mọi hoạt động.

Chỉ định Ban Chấp hành khóa I

Cũng trong khuôn khổ đại hội, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức ra mắt.

Theo đó, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh đã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh phát biểu tại đại hội ẢNH: CHÂU LINH

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 1986, quê Phú Thọ) là cán bộ Đoàn trưởng thành từ cơ sở với nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Chị có trình độ cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ Anh và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư trước khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành lâm thời và nay là Bí thư chính thức của Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư.

Đại diện Ban Chấp hành khóa mới, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh khẳng định sẽ cùng tập thể đoàn kết, đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn với tinh thần: "Đoàn kết - Trí tuệ - Tiên phong - Đổi mới và Phát triển", xứng đáng với sự kỳ vọng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư.