Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM khi nào diễn ra?

Sáng 20.12, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo thông tin từ hội nghị, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.12.2025 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P.Sài Gòn).

Đại hội với chủ đề "Tuổi trẻ TP.HCM Khát vọng - Sáng tạo - Xung kích - Bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn lâm thời từ ngày 1.7.2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ mới (2025 - 2030).

Đại hội là tiền đề để tuổi trẻ TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng đại hội, ban tổ chức đã tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc đại hội. Kết quả, biểu trưng đạt giải nhất là tác phẩm của tác giả Nguyễn Minh Hiếu, được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của đại hội. Ca khúc đạt giải nhất là sáng tác "Khúc hát vươn mình" của tác giả Quách Thái Duy, đồng thời được chọn làm ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động "Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM xác định hệ thống thực hiện 4 nhóm chỉ tiêu, với 15 chỉ tiêu cụ thể nhằm cụ thể hóa phương hướng nhiệm kỳ. Đồng thời, Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM giai đoạn lâm thời cũng dự kiến trình đại hội các đề án, chương trình trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030.

Trong đó có 5 đề án, gồm: Đề án "Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030"; Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của đoàn thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn của các cơ sở Đoàn trên địa bàn các xã, phường, đặc khu"; đề án "Phát huy thanh niên trong xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên mới"; đề án "Thực hiện Kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2025 - 2030"; đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội trong kỷ nguyên mới".

Một kế hoạch về "Tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ thanh thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn TP.HCM".

Hai công trình thanh niên, gồm: Công trình thanh niên "Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi"; Công trình "Cổng dữ liệu mở thanh niên TP.HCM".

Đại hội diễn ra trong 2 ngày với 3 phiên làm việc. Phiên làm việc thứ nhất - phiên khai mạc (sáng 29.12), các đại biểu sẽ dâng hoa tại 5 địa điểm (Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công viên Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó, đại biểu sẽ di chuyển về Nhà văn hóa Thanh niên khai mạc đại hội.

Phiên làm việc thứ hai (chiều 29.12), đại hội tổ chức các diễn đàn đối thoại thanh niên tại các công trình tiêu biểu thành phố. Phiên làm việc thứ ba - phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng 30.12.