Giới trẻ Đoàn - Hội

Anh Lương Minh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Hữu Tú
19/12/2025 14:30 GMT+7

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, được T.Ư Đoàn chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 19.12, tại trụ sở Tỉnh ủy Đắk Lắk, đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; cùng với 278 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Lương Minh Tùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk - Ảnh 1.

Anh Lương Minh Tùng (39 tuổi, quê quán P.Hòa Hiệp, Đắk Lắk) có trình độ thạc sĩ quản lý công, trình độ chính trị cao cấp

ẢNH: T.X

Theo đó, anh Lương Minh Tùng được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm: anh Y Lê Pas Tơr, chị Nguyễn Thao Giang.

Ban Bí thư chỉ định 35 anh chị tham gia Ban Chấp hành Đoàn khóa mới, 11 anh chị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Ủy ban Kiểm tra gồm 7 anh chị; đoàn đại biểu Đắk Lắk dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 16 đại biểu chính thức, 4 dự khuyết.

Anh Lương Minh Tùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa mới ra mắt tại đại hội

ẢNH: T.X

Cũng tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận và tuyên dương 1.248 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; xây dựng 210 mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Phú Yên lần thứ VII, anh Lương Minh Tùng được hiệp thương và tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đắk Lắk Lương Minh Tùng Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Nguyễn Minh Triết Đại hội
