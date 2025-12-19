Anh Phạm Tuấn Tài được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Ngày 19.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 270 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo đại hội có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cùng nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại đại hội, anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, nhấn mạnh trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thanh niên vừa đứng trước thách thức, vừa có cơ hội lớn để phát huy vai trò nòng cốt. Trên tinh thần đó, đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển", khẳng định quyết tâm đặt thanh niên vào trung tâm của quá trình đổi mới và phát triển bền vững tỉnh nhà.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo đại hội

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau đạt kết quả toàn diện với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; hơn 1,5 triệu lượt thiếu nhi tham gia các hoạt động giáo dục gắn với chuyển đổi số, trên 17.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng. Các phong trào được cụ thể hóa bằng hơn 3.000 công trình, phần việc trị giá trên 50 tỉ đồng, nổi bật là tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 285 km, cùng hơn 4.000 sáng kiến cải cách hành chính, hỗ trợ 231 sản phẩm OCOP và nhiều thanh niên khởi nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như phương thức hoạt động ở một số cơ sở chưa theo kịp sự thay đổi nhanh của thanh niên trong thời đại số, hiệu quả tập hợp thanh niên khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn, trình độ đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đồng đều.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, ghi nhận sự trưởng thành của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh ẢNH: G.B

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, ghi nhận sự trưởng thành của các cấp bộ Đoàn, khẳng định Đoàn thanh niên tiếp tục là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đoàn tập trung phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng hành khởi nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội ẢNH: G.B

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao những kết quả đạt được của tuổi trẻ Cà Mau, đồng thời lưu ý công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ căn bản, lâu dài. Các phong trào hành động cần triển khai theo hướng rộng nhưng phải thiết thực, hiệu quả, lấy thanh niên làm chủ thể, qua đó khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong các nhiệm vụ đột phá và trụ cột phát triển của tỉnh.

Anh Phạm Tuấn Tài được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm cùng 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng tổ chức Đoàn thực sự là môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của thanh niên Cà Mau.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định Chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau khóa 1 gồm 39 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 13 anh, chị. Anh Phạm Tuấn Tài tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm các anh, chị: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trang Anh Thư và Nguyễn Thị Thuý Duy.







