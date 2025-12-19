Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Nhiều mô hình, hoạt động thanh niên mang lại tác động tích cực

Hữu Tú
Hữu Tú
19/12/2025 14:09 GMT+7

Sáng 19.12, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Anh Nguyễn Minh Triết biểu dương Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục với phương thức không ngừng đổi mới, nhiều mô hình và hoạt động mang lại tác động tích cực như: sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ vững niềm tin theo Đảng”, “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; các chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực; số hóa di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh…

Anh Nguyễn Minh Triết: Đưa thanh niên trở thành chủ thể của công tác giáo dục - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: T.X

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự đồng tình với các mục tiêu, 16 chỉ tiêu cùng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá được xác lập trong báo cáo chính trị trình đại hội, cũng như các ý kiến tham luận tại đại hội. 

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Tỉnh đoàn Đắk Lắk tiếp tục đa dạng hóa phương thức giáo dục, đổi mới cả nội dung lẫn cách làm, phù hợp từng nhóm thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Công tác tuyên truyền cần chuyển từ truyền đạt một chiều sang tiếp cận đa chiều, ứng dụng công nghệ, tăng tương tác, lấy thanh niên làm chủ thể.

Nhiều mô hình và hoạt động thanh niên mang lại tác động tích cực - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: T.X

Nhiều mô hình và hoạt động thanh niên mang lại tác động tích cực - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: T.X

Theo anh Triết, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm đầu tư, hỗ trợ thanh niên khu vực giáp biên; đồng hành với thanh niên “vươn khơi bám biển”, phát triển kinh tế biển, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Tỉnh đoàn Đắk Lắk tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động. Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm hơn đến điều kiện công tác, chế độ hỗ trợ và môi trường làm việc để cán bộ Đoàn yên tâm cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chủ động rà soát, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ từ sớm, từ cơ sở, nhất là cán bộ Đoàn là người dân tộc thiểu số...

Anh Nguyễn Minh Triết: Đưa thanh niên trở thành chủ thể của công tác giáo dục - Ảnh 2.

Thanh niên Đắk Lắk thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân ứng phó bão lũ

ẢNH: T.X

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cần đa dạng hóa các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là các nhóm đối tượng đặc thù; củng cố lực lượng cốt cán; kiên trì, quyết liệt nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Song song đó là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Tin liên quan

Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh giới trẻ Khánh Hòa cần là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

thanh niên Tỉnh Đoàn Đắk Lắk giáo dục Đắk Lắk anh Nguyễn Minh Triết Đại hội Đoàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận