Nhiều mô hình, hoạt động thanh niên mang lại tác động tích cực

Anh Nguyễn Minh Triết biểu dương Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục với phương thức không ngừng đổi mới, nhiều mô hình và hoạt động mang lại tác động tích cực như: sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ vững niềm tin theo Đảng”, “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; các chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực; số hóa di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh…

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: T.X

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự đồng tình với các mục tiêu, 16 chỉ tiêu cùng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá được xác lập trong báo cáo chính trị trình đại hội, cũng như các ý kiến tham luận tại đại hội.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Tỉnh đoàn Đắk Lắk tiếp tục đa dạng hóa phương thức giáo dục, đổi mới cả nội dung lẫn cách làm, phù hợp từng nhóm thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Công tác tuyên truyền cần chuyển từ truyền đạt một chiều sang tiếp cận đa chiều, ứng dụng công nghệ, tăng tương tác, lấy thanh niên làm chủ thể.

Anh Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: T.X

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: T.X

Theo anh Triết, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm đầu tư, hỗ trợ thanh niên khu vực giáp biên; đồng hành với thanh niên “vươn khơi bám biển”, phát triển kinh tế biển, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Tỉnh đoàn Đắk Lắk tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động. Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm hơn đến điều kiện công tác, chế độ hỗ trợ và môi trường làm việc để cán bộ Đoàn yên tâm cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chủ động rà soát, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ từ sớm, từ cơ sở, nhất là cán bộ Đoàn là người dân tộc thiểu số...

Thanh niên Đắk Lắk thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân ứng phó bão lũ ẢNH: T.X

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cần đa dạng hóa các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là các nhóm đối tượng đặc thù; củng cố lực lượng cốt cán; kiên trì, quyết liệt nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Song song đó là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.