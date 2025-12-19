Trong năm 2025, Báo Thanh Niên đã xuất bản hàng trăm ngàn bức ảnh, ghi lại các sự kiện thời sự quan trọng của đất nước, những khoảnh khắc báo chí, cùng hàng ngàn nhân vật và câu chuyện đời sống xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những khung hình với mong muốn phác họa bức tranh toàn cảnh về Việt Nam năm 2025 trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau cuộc cách mạng sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Dấu ấn trong bức tranh toàn cảnh Việt Nam năm 2025

Từ những sự kiện chính trị, ngoại giao cấp cao đến những câu chuyện đời đời sống dân sinh trên khắp Việt Nam.

Từ những đổi thay của đất nước sau cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và thảm họa thiên tai liên tục ập xuống nhiều nơi tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Phóng viên của Thanh Niên đã có mặt để ghi lại tất cả những khoảnh khắc, mỗi bức ảnh là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh Việt Nam năm 2025.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 rực rỡ sắc xuân, thu hút người dân và du khách thưởng lãm, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm ở trung tâm TP.HCM. ẢNH: NHẬT THỊNH



Một người phụ nữ thắp nhang cầu một năm bình an, công việc hanh thông dịp đầu năm mới tại chùa Phước Hải, sáng 6.2 (nhằm mùng 9 tháng giêng Ất Tỵ). ẢNH: NGỌC DƯƠNG





Các em nhỏ thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũ) nô đùa trong ngày tết ở khu tái định cư mới do nhà nước và các nhà hảo tâm chung tay xây dựng. Chỉ vài tháng trước đó, thôn Làng Nủ từng là tâm điểm của trận lũ quét lịch sử khiến 158 người dân mất nhà cửa, 56 người tử nạn. ẢNH: TUẤN MINH

Khoảnh khắc Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hòa chung lời ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). ẢNH: NHẬT THỊNH



Ngày 14.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Trong ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội. ẢNH: TUẤN MINH





Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tại lễ khai mạc đại lễ Vesak 2025 được tổ chức tại TP.HCM. ẢNH: NHẬT THỊNH



Đông đảo tăng ni, phật tử, người dân TP.HCM đã xúc động khi đảnh lễ, chiêm bái xá lợi Phật đang được tôn trí ở chùa Thanh Tâm nhân đại lễ Vesak 2025. ẢNH: NGUYỄN ANH

Phật tử thắp sáng hoa đăng trong màn sương mù dày đặc ở núi Bà Đen (Tây Ninh) để cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025. ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau hợp tác quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA, tối 5.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời ông Jensen Huang, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn NVIDIA, thưởng thức nem tai, nem chua rán, uống bia Trúc Bạch... trên phố Tạ Hiện, thăm hồ Gươm, đi dạo trên cầu Thê Húc ở Hà Nội. ẢNH: NHẬT BẮC



Trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đã cùng đi dạo qua các con phố của Hà Nội, tham quan nhà thờ Lớn và gặp gỡ những người dân bên đường. ẢNH: TUẤN MINH

Sáng 25.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres. ẢNH: TUẤN MINH

Bầu trời TP.HCM bừng sáng với những tràng pháo hoa mãn nhãn trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. ẢNH: ĐỘC LẬP

Chân dung nữ quân nhân Bùi Thị Phương Ngọc thuộc khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong buổi huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Tống Thị Bé (65 tuổi, em gái liệt sĩ liệt sĩ Tống Văn Quang) òa khóc xúc động trước phần mộ của anh trai sau 50 năm tìm kiếm hài cốt anh trai. Liệt sĩ Tống Văn Quang là chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh tại Trường Sa, ngày 14.4.1975. ẢNH: BÁ DUY

Cơn bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ đất liền phía bắc với sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 gây ra sóng biển cao hàng chục mét tại bãi biển Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng). ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 17.11, lực lượng thi công cùng máy móc bắt đầu phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất rộng 4,3 ha tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM để thực hiện dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh đoạn cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park nhìn từ trên cao. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trung tâm TP.HCM đục ngầu do bụi mịn nhìn từ trên cao. Có thời điểm, chất lượng không khí TP.HCM phổ biến ở mức cảnh báo đỏ - đồng nghĩa không tốt cho sức khỏe. ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Đại lễ lịch sử 30.4, 50 năm non sông liền một dải

Sáng 30.4, tại TP.HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh di chuyển giữa lòng TP.HCM, hai bên là hàng ngàn người dân vẫy tay chào đón tại buổi lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). ẢNH: ĐỘC LẬP

Lễ kỷ niệm khẳng định những thành tựu vĩ đại của Việt Nam đã đạt được sau 50 năm đất nước thống nhất. Dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... dòng người đứng chật kín hai bên, tay vẫy cờ Tổ quốc bày tỏ niềm tự hào mỗi khi các khối diễu binh, diễu hành đại lễ 30.4 đi qua. ẢNH: N.DƯƠNG - N.THỊNH

Lực lượng diễu binh đi giữa biển người reo hò cổ vũ 2 bên đường Lê Lợi, TP.HCM vào sáng 30.4. ẢNH: PHẠM HỮU

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 ở thủ đô Hà Nội

Đúng 6 giờ 30 sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 chính thức bắt đầu ở Hà Nội. Trên các tuyến phố, hàng vạn người dân đã có mặt hai bên đường với cờ hoa chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành đặc biệt trọng đại của đất nước. .

Tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) là đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển trong khuôn khổ lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. ẢNH: QCHQ

Trên các tuyến phố Hà Nội, hàng vạn người dân đã có mặt hai bên đường với cờ hoa cổ vũ lễ diễu binh, diễu hành. ẢNH: TUẤN MINH - PHAN HẬU

Năm của thiên tai dị thường

Một năm liên tục xảy ra thiên tai bão lũ với diễn biến dị thường trải khắp cả nước. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai năm 2025 làm 419 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỉ đồng.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường (ở An Giang), ngư dân gặp nạn khi đưa thuyền vào tránh bão số 10 tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). Sau khi chìm tàu, anh may mắn bám được vào phao hàng hải trước những đợt sóng biển dữ dội suốt 4 giờ đồng hồ. Sau nhiều giờ, anh kiệt sức, bị sóng đánh xuống biển nhưng với ý chí kiên cường đã nỗ lực bơi được vào bờ cách khoảng 1 km và sống sót thần kỳ. ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ trên cao nhìn xuống, khu vực trung tâm Cao Bằng hiện lên như một vùng sông nước mênh mông. Nhiều khu dân cư bị nhấn chìm, nước lũ dâng cao bao vây nhiều mái nhà trong trận lũ lịch sử do hoàn lưu cơn bão số 11 (Matmo). ẢNH: HÀ CƯỜNG

Ông Vũ Viết Xô, 80 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bần thần trong căn nhà ngổn ngang bùn đất sau trận lụt lịch sử hồi tháng 10.2025. ẢNH: TUẤN MINH