logo

Bình luận Facebook Góp ý
img

Trong năm 2025, Báo Thanh Niên đã xuất bản hàng trăm ngàn bức ảnh, ghi lại các sự kiện thời sự quan trọng của đất nước, những khoảnh khắc báo chí, cùng hàng ngàn nhân vật và câu chuyện đời sống xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những khung hình với mong muốn phác họa bức tranh toàn cảnh về Việt Nam năm 2025 trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau cuộc cách mạng sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Dấu ấn trong bức tranh toàn cảnh Việt Nam năm 2025

Từ những sự kiện chính trị, ngoại giao cấp cao đến những câu chuyện đời đời sống dân sinh trên khắp Việt Nam. 

Từ những đổi thay của đất nước sau cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và thảm họa thiên tai liên tục ập xuống nhiều nơi tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung. 

Phóng viên của Thanh Niên đã có mặt để ghi lại tất cả những khoảnh khắc, mỗi bức ảnh là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh Việt Nam năm 2025.

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 rực rỡ sắc xuân, thu hút người dân và du khách thưởng lãm, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm ở trung tâm TP.HCM. ẢNH: NHẬT THỊNH


Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 2.

Một người phụ nữ thắp nhang cầu một năm bình an, công việc hanh thông dịp đầu năm mới tại chùa Phước Hải, sáng 6.2 (nhằm mùng 9 tháng giêng Ất Tỵ). ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 3.

Các em nhỏ thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũ) nô đùa trong ngày tết ở khu tái định cư mới do nhà nước và các nhà hảo tâm chung tay xây dựng. Chỉ vài tháng trước đó, thôn Làng Nủ từng là tâm điểm của trận lũ quét lịch sử khiến 158 người dân mất nhà cửa, 56 người tử nạn. ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hòa chung lời ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). ẢNH: NHẬT THỊNH


Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 5.

Ngày 14.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Trong ảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội. ẢNH: TUẤN MINH


Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tại lễ khai mạc đại lễ Vesak 2025 được tổ chức tại TP.HCM. ẢNH: NHẬT THỊNH


Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 7.

Đông đảo tăng ni, phật tử, người dân TP.HCM đã xúc động khi đảnh lễ, chiêm bái xá lợi Phật đang được tôn trí ở chùa Thanh Tâm nhân đại lễ Vesak 2025. ẢNH: NGUYỄN ANH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 8.

Phật tử thắp sáng hoa đăng trong màn sương mù dày đặc ở núi Bà Đen (Tây Ninh) để cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025. ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 9.

Sau hợp tác quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA, tối 5.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời ông Jensen Huang, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn NVIDIA, thưởng thức nem tai, nem chua rán, uống bia Trúc Bạch... trên phố Tạ Hiện, thăm hồ Gươm, đi dạo trên cầu Thê Húc ở Hà Nội. ẢNH: NHẬT BẮC

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đã cùng đi dạo qua các con phố của Hà Nội, tham quan nhà thờ Lớn và gặp gỡ những người dân bên đường. ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 11.

Sáng 25.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres. ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 12.

Bầu trời TP.HCM bừng sáng với những tràng pháo hoa mãn nhãn trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 13.

Chân dung nữ quân nhân Bùi Thị Phương Ngọc thuộc khối Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong buổi huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 14.

Bà Tống Thị Bé (65 tuổi, em gái liệt sĩ liệt sĩ Tống Văn Quang) òa khóc xúc động trước phần mộ của anh trai sau 50 năm tìm kiếm hài cốt anh trai. Liệt sĩ Tống Văn Quang là chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh tại Trường Sa, ngày 14.4.1975. ẢNH: BÁ DUY

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 15.

Cơn bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ đất liền phía bắc với sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 gây ra sóng biển cao hàng chục mét tại bãi biển Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng). ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 16.

Sáng 17.11, lực lượng thi công cùng máy móc bắt đầu phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất rộng 4,3 ha tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM để thực hiện dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 17.

Toàn cảnh đoạn cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park nhìn từ trên cao. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 18.

Trung tâm TP.HCM đục ngầu do bụi mịn nhìn từ trên cao. Có thời điểm, chất lượng không khí TP.HCM phổ biến ở mức cảnh báo đỏ - đồng nghĩa không tốt cho sức khỏe. ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Đại lễ lịch sử 30.4, 50 năm non sông liền một dải

Sáng 30.4, tại TP.HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 19.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh di chuyển giữa lòng TP.HCM, hai bên là hàng ngàn người dân vẫy tay chào đón tại buổi lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 20.
Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 21.

Lễ kỷ niệm khẳng định những thành tựu vĩ đại của Việt Nam đã đạt được sau 50 năm đất nước thống nhất. Dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... dòng người đứng chật kín hai bên, tay vẫy cờ Tổ quốc bày tỏ niềm tự hào mỗi khi các khối diễu binh, diễu hành đại lễ 30.4 đi qua. ẢNH: N.DƯƠNG - N.THỊNH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 22.

Lực lượng diễu binh đi giữa biển người reo hò cổ vũ 2 bên đường Lê Lợi, TP.HCM vào sáng 30.4. ẢNH: PHẠM HỮU

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 ở thủ đô Hà Nội

Đúng 6 giờ 30 sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 chính thức bắt đầu ở Hà Nội. Trên các tuyến phố, hàng vạn người dân đã có mặt hai bên đường với cờ hoa chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành đặc biệt trọng đại của đất nước..

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 23.

Tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) là đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển trong khuôn khổ lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. ẢNH: QCHQ

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 24.
Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 25.

Trên các tuyến phố Hà Nội, hàng vạn người dân đã có mặt hai bên đường với cờ hoa cổ vũ lễ diễu binh, diễu hành. ẢNH: TUẤN MINH - PHAN HẬU

Năm của thiên tai dị thường

Một năm liên tục xảy ra thiên tai bão lũ với diễn biến dị thường trải khắp cả nước. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai năm 2025 làm 419 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 26.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường (ở An Giang), ngư dân gặp nạn khi đưa thuyền vào tránh bão số 10 tại xã Cửa Việt (Quảng Trị). Sau khi chìm tàu, anh may mắn bám được vào phao hàng hải trước những đợt sóng biển dữ dội suốt 4 giờ đồng hồ. Sau nhiều giờ, anh kiệt sức, bị sóng đánh xuống biển nhưng với ý chí kiên cường đã nỗ lực bơi được vào bờ cách khoảng 1 km và sống sót thần kỳ. ẢNH: BÁ CƯỜNG

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 27.

Từ trên cao nhìn xuống, khu vực trung tâm Cao Bằng hiện lên như một vùng sông nước mênh mông. Nhiều khu dân cư bị nhấn chìm, nước lũ dâng cao bao vây nhiều mái nhà trong trận lũ lịch sử do hoàn lưu cơn bão số 11 (Matmo). ẢNH: HÀ CƯỜNG

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 28.

Ông Vũ Viết Xô, 80 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bần thần trong căn nhà ngổn ngang bùn đất sau trận lụt lịch sử hồi tháng 10.2025. ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 29.
Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 30.

Toàn cảnh bản Háng Pu Si (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) với 16 căn nhà bị xóa sổ, 2 cháu nhỏ tử vong sau trận lũ quét vào rạng sáng 1.8. ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến thảm họa lũ lụt ở Nam Trung bộ, Tây nguyên

Tháng 11.2025, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên trải qua những ngày tang thương nhất sau trận lũ lụt lịch sử được đánh giá là chưa từng có. Theo số liệu thống kê, trận lũ đã khiến 108 người chết và mất tích, 426 ngôi nhà bị đổ sập, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến 14.352 tỉ đồng.

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 31.

Lực lượng cứu trợ nỗ lực hỗ trợ lo hậu sự người chết trong trận lũ lụt kinh hoàng hoàng hồi tháng 11.2025 ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). ẢNH: HUY ĐẠT

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 32.
Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 33.
Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 34.

Người dân tại rốn lũ Hoà Xuân (Phú Yên cũ) vẫy tay chờ hàng cứu trợ được thả từ trực thăng quân sự sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập. Những cảnh tượng đau thương sau trận lũ lụt tại rốn lũ Hòa Thịnh, Tây Hòa (Phú Yên cũ). Những người xấu số được đưa về nhà mai táng trong điều kiện hết sức khó khăn. ẢNH: H.ĐẠT - M.T.H

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 35.

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô bé ở xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) khi nhận được quà cứu trợ sau trận lụt lịch sử. ẢNH: HUY ĐẠT

Dấu ấn những ngày cuối năm 2025

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 36.

Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) khoác lên mình diện mạo rực rỡ mùa Giáng sinh 2025 sau khi được trang trí bằng 1.000 km đèn LED. ẢNH: LONG THIÊN

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 37.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik được các cầu thủ U.22 Việt Nam tung lên không trung trong khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc, sau khi đội tuyển giành HCV SEA Games 33, đánh dấu cái kết trọn vẹn cho hành trình chinh phục đầy bản lĩnh. ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên - Ảnh 38.

Sáng 19.12, tại sân bay Long Thành (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên. Lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bước từ máy bay xuống đi vào khu vực làm lễ, ra đón là ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Cùng ngày, cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án quy mô 3,4 triệu tỉ đồng (khoảng 136 tỉ USD). ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tin liên quan

Toàn cảnh Việt Nam hôm nay

Toàn cảnh Việt Nam hôm nay

Ngày 12.6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết sắp xếp, sáp nhập 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành phố. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là một 'cuộc cách mạng' để phát triển Việt Nam.

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng

Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án quy mô 3,4 triệu tỉ

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam 2025 toàn cảnh Việt Nam Báo Thanh Niên thiên tai lũ lụt lịch sử 80 năm Quốc khánh 2.9 50 năm đất nước thống nhất diễu binh Giáo hội phật giáo việt nam Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng Trường Sa Sân bay Long Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận