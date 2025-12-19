Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng

Mai Thanh Hải - Nguyễn Quỳnh Anh
19/12/2025 08:56 GMT+7

Thành lập ngày 19.12.1975, trong 50 năm qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã kiên cường bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc và thực hiện các nhiệm vụ khác.

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 1.

Trực thăng Mi-17 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 bay diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2.9.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trung đoàn Không quân trực thăng 916 được thành lập trong khi các tổ bay của đơn vị đang làm nhiệm vụ ở cả 2 miền Bắc - Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Lào.

Từ mấy căn nhà lá ở sân bay Hòa Lạc, bộ đội đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức để xây dựng vật chất, chuyển các máy bay từ sân bay Gia Lâm về doanh trại chính.

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 2.

Trực thăng Mi-17 và Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 huấn luyện tại sân bay Hòa Lạc năm 2025

MAI THANH HẢI

Khi tình hình biên giới Tây Nam có nhiều biến động phức tạp, các trực thăng của Trung đoàn 916 được tăng cường từ miền Bắc vào làm nhiệm vụ trong miền Nam. Khi quân Khmer Đỏ lấn chiếm biên giới, các trực thăng của Trung đoàn 916 đã tích cực vận chuyển vũ khí đạn dược, cơ động lực lượng cho các đơn vị, chuyên chở lương thực, thực phẩm, hàng hóa các loại, cấp cứu, đưa thương binh về tuyến sau…

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với cán bộ Trung đoàn Không quân trực thăng 916 trong chuyến thăm và làm việc với đơn vị năm 1980

ẢNH: TƯ LIỆU

Chiến tranh biên giới phía Bắc (tháng 2.1979) nổ ra, Trung đoàn 916 huy động toàn bộ lực lượng sẵn sàng phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu. Sau ngày 17.2.1979, các tổ bay liên tục bay vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, khí tài, bay chuyên cơ.

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 4.

Trực thăng Mi-6 của Trung đoàn Không quân 916 chở hàng cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 1977

ẢNH: TƯ LIỆU

Không chỉ bay vận tải quân sự, trực thăng của Trung đoàn 916 còn vận chuyển hàng hóa tới các vùng sâu, khó khăn hiểm trở ở khu vực Tây Bắc và cứu trợ nhân dân các vùng bị cô lập, ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung.

Từ cuối năm 1984, các máy bay trực thăng Mi-24, Mi-8T của Trung đoàn 916 đã tham gia chiến đấu truy quét tàn quân Khmer Đỏ, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Các trận đánh do phi công Trung đoàn 916 thực hiện đã đáp ứng đúng yêu cầu tác chiến, tiêu diệt mục tiêu và chế áp hỏa lực địch, tạo điều kiện cho bộ đội chiếm lĩnh trận địa…

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 5.

Trực thăng vũ trang Mi-8 của Trung đoàn 916 chuẩn bị cất cánh từ sân bay mặt trận, làm nhiệm vụ chi viện bộ binh bảo vệ biên giới Tây Nam

ẢNH: TƯ LIỆU

Cuối tháng 8.1985, đại đội 5 (vận tải đặc nhiệm chuyên cơ) của Trung đoàn 916 được tuyên dương danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang".

Trong những năm 90, ngoài công tác huấn luyện, trung đoàn được giao nhiều nhiệm vụ bay khác (diễu binh, phục vụ pháo binh, phòng không, trường bắn, nhảy dù) và các chuyến bay nhiệm vụ, bay chuyên cơ… bảo đảm an toàn tuyệt đối.

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 6.

Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 chuyển hàng cứu trợ tới khu vực bị chia cắt dài ngày sau bão Yagi, vào tháng 9.2024 tại Bảo Lạc, Cao Bằng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Do có nhiều thành tích tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cuối tháng 7.1998, Trung đoàn Không quân 916 được phong tặng danh hiệu anh hùng.

Từ đầu những năm 2000, Trung đoàn 916 khai thác và sử dụng nhiều loại máy bay (Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172, PO-6, VNS-41) trong các nhiệm vụ chuyên cơ, vận tải quân sự, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ sau thiên tai, diễn tập, trinh sát biển...

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 7.

Tổ bay của Trung đoàn 916 do thượng tá Trần Minh Phú (Phó trung đoàn trưởng quân huấn) và thượng tá Hà Xuân Ngọc (Chủ nhiệm dẫn đường) làm nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay Mi-17

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trong những năm qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 916 đẩy mạnh nhiệm vụ huấn luyện ứng dụng chiến đấu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ đột xuất. 

Đặc biệt, trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, ứng cứu trong và sau thiên tai, bão lũ..., các tổ bay của trung đoàn được Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước đánh giá cao. 

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 8.

Trực thăng Mi-17 và Mi-171 của Trung đoàn 916 trong đội hình bay diễu binh - diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, tại TP.HCM ngày 30.4.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Gần đây nhất, các tổ bay của Trung đoàn 916 còn là nòng cốt trong nhiệm vụ bay trình diễn, diễu binh - diễu hành trong các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 9.

Trực thăng Mi-17 bay treo cờ trong đội hình diễu binh, ngày 30.4.2025 tại TP.HCM

ẢNH: MAI THANH HẢI

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (19.12.1975 - 19.12.2025), Trung đoàn Không quân trực thăng 916 vinh dự được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Một số hình ảnh về Trung đoàn Không quân trực thăng 916

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 10.

Tổ bay trực thăng vũ trang Mi-24 hạ cánh tại sân bay mặt trận, sau trận chiến đấu truy quét tàn quân Khmer Đỏ, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia

ẢNH: TƯ LIỆU

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 11.

Trực thăng của Trung đoàn 916 chở hàng thiết yếu tới đồng bào biên giới Lai Châu

ẢNH: TƯ LIỆU

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 12.

Trực thăng của Trung đoàn 916 hiệp đồng diễn tập đổ bộ đường không cho lực lượng trinh sát đặc nhiệm Tổng cục 2

ẢNH: TƯ LIỆU

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 13.

Trực thăng Mi-17 và Mi-171 huấn luyện ở sân bay Hòa Lạc năm 2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 14.

Tổ bay Trung đoàn 916 thả hàng cứu trợ xuống khu vực ngập lụt bị chia cắt ở tỉnh Lạng Sơn, tháng 11.2025

ẢNH: QUỲNH ANH

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 15.

Trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 của Trung đoàn Không quân 916 chở hàng cứu trợ tới đồng bào Bảo Lâm, Cao Bằng, tháng 9.2024

ẢNH: MAI THANH HẢI

50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng- Ảnh 16.

Đội hình trực thăng của Trung đoàn 916 bay trên bầu trời TP.HCM, tháng 4.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

