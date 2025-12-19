50 năm Trung đoàn Không quân trực thăng 916 anh hùng

Trung đoàn Không quân trực thăng 916 được thành lập trong khi các tổ bay của đơn vị đang làm nhiệm vụ ở cả 2 miền Bắc - Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Lào.
Từ mấy căn nhà lá ở sân bay Hòa Lạc, bộ đội đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức để xây dựng vật chất, chuyển các máy bay từ sân bay Gia Lâm về doanh trại chính.
Khi tình hình biên giới Tây Nam có nhiều biến động phức tạp, các trực thăng của Trung đoàn 916 được tăng cường từ miền Bắc vào làm nhiệm vụ trong miền Nam. Khi quân Khmer Đỏ lấn chiếm biên giới, các trực thăng của Trung đoàn 916 đã tích cực vận chuyển vũ khí đạn dược, cơ động lực lượng cho các đơn vị, chuyên chở lương thực, thực phẩm, hàng hóa các loại, cấp cứu, đưa thương binh về tuyến sau…
Chiến tranh biên giới phía Bắc (tháng 2.1979) nổ ra, Trung đoàn 916 huy động toàn bộ lực lượng sẵn sàng phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu. Sau ngày 17.2.1979, các tổ bay liên tục bay vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, khí tài, bay chuyên cơ.
Không chỉ bay vận tải quân sự, trực thăng của Trung đoàn 916 còn vận chuyển hàng hóa tới các vùng sâu, khó khăn hiểm trở ở khu vực Tây Bắc và cứu trợ nhân dân các vùng bị cô lập, ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung.
Từ cuối năm 1984, các máy bay trực thăng Mi-24, Mi-8T của Trung đoàn 916 đã tham gia chiến đấu truy quét tàn quân Khmer Đỏ, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Các trận đánh do phi công Trung đoàn 916 thực hiện đã đáp ứng đúng yêu cầu tác chiến, tiêu diệt mục tiêu và chế áp hỏa lực địch, tạo điều kiện cho bộ đội chiếm lĩnh trận địa…
Cuối tháng 8.1985, đại đội 5 (vận tải đặc nhiệm chuyên cơ) của Trung đoàn 916 được tuyên dương danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang".
Trong những năm 90, ngoài công tác huấn luyện, trung đoàn được giao nhiều nhiệm vụ bay khác (diễu binh, phục vụ pháo binh, phòng không, trường bắn, nhảy dù) và các chuyến bay nhiệm vụ, bay chuyên cơ… bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Do có nhiều thành tích tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cuối tháng 7.1998, Trung đoàn Không quân 916 được phong tặng danh hiệu anh hùng.
Từ đầu những năm 2000, Trung đoàn 916 khai thác và sử dụng nhiều loại máy bay (Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172, PO-6, VNS-41) trong các nhiệm vụ chuyên cơ, vận tải quân sự, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ sau thiên tai, diễn tập, trinh sát biển...
Trong những năm qua, Trung đoàn Không quân trực thăng 916 đẩy mạnh nhiệm vụ huấn luyện ứng dụng chiến đấu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ đột xuất.
Đặc biệt, trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, ứng cứu trong và sau thiên tai, bão lũ..., các tổ bay của trung đoàn được Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước đánh giá cao.
Gần đây nhất, các tổ bay của Trung đoàn 916 còn là nòng cốt trong nhiệm vụ bay trình diễn, diễu binh - diễu hành trong các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng.
Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (19.12.1975 - 19.12.2025), Trung đoàn Không quân trực thăng 916 vinh dự được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
Bình luận (0)