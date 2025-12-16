Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng kiểm tra phương án cải tiến vũ khí của Quân chủng Phòng không - Không quân

Đình Huy
Đình Huy
16/12/2025 15:25 GMT+7

Sáng 16.12, tại Hà Nội, thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị kiểm tra, thông qua phương án cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã báo cáo đánh giá thực trạng một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế; làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình khai thác, sử dụng, bảo đảm kỹ thuật; đồng thời phân tích nhu cầu cải tiến, hiện đại hóa một số vũ khí, trang bị nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.

- Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) báo cáo tổng thể và các phương án cụ thể về cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân chủng Phòng không - Không quân. 

Trong đó, tập trung vào việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, nâng cao mức độ tự động hóa, tăng độ chính xác, khả năng tích hợp, đồng bộ hệ thống và khả năng bảo đảm kỹ thuật, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, công tác cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng trong tình hình mới.

Ông yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp; tiếp tục rà soát, xác định rõ danh mục vũ khí, trang bị cần ưu tiên cải tiến, hiện đại hóa theo hướng đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các phương án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tiễn; đồng thời từng bước chuyển giao công nghệ, giúp Quân chủng Phòng không - Không quân làm chủ trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật.

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chế tạo vũ khí trên tàu

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chế tạo vũ khí trên tàu

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trên tàu.

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí Phòng không - Không quân Bộ Quốc phòng thượng tướng Lê Huy Vịnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận