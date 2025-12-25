‘Tuổi trẻ mặt trận phải có khả năng giải quyết những việc khó’

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Phiên trọng thể đại hội diễn ra với những nội dung quan trọng như công bố các quyết định chỉ định và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội…

Lãnh đạo MTTQ và T.Ư Đoàn tặng hoa đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Thanh niên là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ và các đoàn thể T.Ư đạt được, nổi bật trên 3 lĩnh vực: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội thông qua các chương trình thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được thực hiện bài bản, khoa học.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu ẢNH: ĐÌNH HUY

Định hướng một số nội dung trọng tâm, ông Long cho rằng, Đoàn Thanh niên mặt trận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ lần thứ nhất; kiên định 3 quan điểm chỉ đạo lớn: lấy nhân dân làm trung tâm, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền và lấy kết quả thực chất có thể đo lường làm thước đo.

Theo ông Long, cần đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong khối. Cần chuyển mạnh từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", từ phong trào mang tính hình thức sang hiệu quả thiết thực; xác định rõ "việc gì, ai làm, bao giờ xong và đo bằng gì, kết quả thế nào".

Cạnh đó, vừa phải phát huy thanh niên, vừa phải đồng hành cùng thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước để tham mưu các cơ chế, chính sách, phát huy thanh niên trong các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Long cho rằng, cần khơi dậy tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hình thành lớp cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" đáp ứng yêu cầu của hệ thống mặt trận và các đoàn thể. Đoàn Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Tổ chức Đoàn trở thành môi trường cho đoàn viên ưu tú rèn luyện, thử thách

Cũng tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ và các đoàn thể T.Ư được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi cả nước đang hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại hội hôm nay là dịp để khẳng định vai trò, trách nhiệm và không gian cống hiến của tuổi trẻ trong việc chuẩn bị nguồn lực, tạo nền tảng tư tưởng, sẵn sàng cho các sự kiện lớn sắp tới của Đảng, đất nước và MTTQ Việt Nam.

Theo anh Triết, đây là giai đoạn nhiều thử thách khi tổ chức Đoàn vừa được hình thành, vận hành trong một không gian mới với yêu cầu cao, phạm vi rộng và tính chất đặc thù. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, sự trách nhiệm và nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên trong khối đã nỗ lực, xác lập phương thức công tác phù hợp với môi trường mặt trận và các đoàn thể T.Ư.

Anh Triết đánh giá, hoạt động của Đoàn ngày càng sát với nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

"Các đoàn viên đã cho thấy khả năng dân vận khéo trong việc huy động được nguồn lực xã hội lên đến hàng tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, góp phần lan tỏa hình ảnh của tuổi trẻ mặt trận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu của đội ngũ cán bộ Đoàn", anh Triết nói.

Bày tỏ thống nhất cao với dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030, anh Triết đã chia sẻ 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, không ngừng rèn luyện, phấn đấu nêu cao khát vọng cống hiến tuổi trẻ, tuổi trẻ mặt trận, quy tụ đội ngũ đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, sinh viên đến từ nhiều cơ quan khác nhau.

Thứ 2, khẳng định dấu ấn tuổi trẻ mặt trận bằng năng lực, hành động, giải quyết các vấn đề bằng kết quả cụ thể, đo đếm được. Dấu ấn của tuổi trẻ mặt trận không chỉ đo ở số lượng hoạt động mà phải ở khả năng giải quyết những việc khó, cụ thể, bằng những sáng kiến bám sát chức năng tham mưu, lắng nghe phản hồi từ nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư ẢNH: ĐÌNH HUY

Thứ 3, củng cố nội lực, tổ chức để Đoàn phải thực sự là môi trường để thanh niên rèn luyện và trưởng thành cho thanh niên trong khối. Muốn phong trào đi vào chiều sâu, nhiệm vụ chính trị triển khai có hiệu quả thì tổ chức Đoàn phải làm việc chuẩn mực, uy tín. Điều đó yêu cầu cán bộ Đoàn phải gần thanh niên, sát cơ sở, hiện diện trên không gian số, tránh né tránh trách nhiệm và phải dám chịu trách nhiệm đến cùng.

Việc phát hiện, tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Đoàn phải thực hiện chủ động, liên tục, có tầm nhìn dài hạn. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, tổ chức Đoàn trở thành môi trường thử thách, rèn luyện nơi đoàn viên ưu tú tôi luyện bản lĩnh chính trị. Qua đó, giới thiệu những đoàn viên ưu tú có chất lượng cho đội ngũ kế cận của Đảng.